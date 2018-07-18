18 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ Sayısal Loto çekilişi kazanan numara bilet sorgula mpi.gov.tr Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 18 Temmuz

Haftada iki çekiliş yapılmasına arar verilen Sayısal Loto'da bugün ilk çekiliş gerçekleşecek. Hayalleri süsleyen Sayısal Loto çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş saatini beklemeye başladı. Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Daha önce sadece cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun haftada iki kere yapılmasına karar verildi. Bundan sonra çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak olan Sayısal Loto için alınan bu kararadan sonra ilk çekiliş bu akşam yapılacak. Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda alt gruplara dağıtılan büyük ikramiyenin artık 6 bilen çıkana kadar devretmeye devam edecek. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Ve Sayısal Loto, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kere çekilecek. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kaldırıldı. 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 3,5 milyon devretmişti. Bu akşam bu ikramiyenin 5 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Sayısal Loto yeni döneme dair açıklamalı bilgi haberimizde.



SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?



Sayısal Loto oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlandı. İlk çekiliş çarşamba, ikinci çekiliş ise cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni karardan sonra yapılacak Sayısal Loto'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak.



Şans oyunlarının çekilişleri 21.15'te başlıyordu. Bugün yapılacak Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi nedeniyle çekilişlerin saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekilişin saatleri resmi olarak açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Çekilişlerin 21.15'te başlayacağı tahmin ediliyor. Fakat aynı gün yapılacak iki tane farklı çekiliş nedeniyle saatlerde farklılık olabilir.







14 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.









BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto'nun en son yapılan 14 Temmuz 2018 tarihli 1131. hafta çekilişinde şanslı numaralar 01 - 05 - 13 - 20 - 25 - 39 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66 lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi 10 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KEZ ÇEKİLECEK!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.



SAYISAL LOTO'DA DEVİR SINIRI KALKIYOR!



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."







SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.