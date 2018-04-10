Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

18 yaşındaki gencin köpeklerle aynı bankta uyuduğu görüntüleri yürek burktu

Çocukluğunu yurtlarda geçirdikten sonra Taksim sokaklarında kalmaya başlayan 18 yaşındaki gencin köpeklerle aynı bankta uyuduğu görüntüler görenlerin yüreklerini burktu. Babasını küçük yaşta kaybettiğini annesinin ise başka biri ile evli olduğunu anlatan genç, “İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur, onlarla uyur onlarla oynarım” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amasya'da kaldığı yurttan 18 yaşını doldurduktan sonra ayrılarak İstanbul'a gelen Bircan Caba'nın, Beyoğlu Taksim Meydanında köpeklerle uyuduğu görüntüler yürek burktu. 
 
Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi başka biri ile evli olan Caba, , kendi gibi evsiz olan sokak köpekleri ile de arkadaş oldu. Köpeklerle birlikte uyuyup, hayırseverlerin verdiği yemekleri yiyen Caba'nın köpeklerle oyun oynaması vatandaşların ilgi odağı olurken, soğuklara aldırış etmeden bankların üstünde köpekle sarılıp uyuması da görenlerin yüreklerini burktu. 
 
“İçki, tiner kullanmam, köpekler en iyi dosttur” 
Yurtta büyüdüğünü ve 18 yaşından sonra yurttan ayrıldığını anlatan Caba, “Amasya'dan geldim. Sokakta büyüyorum, Köpeklerle birlikte yatıyorum, köpeklerle birlikte yemek yiyorum. Hiç kimse ile uğraşmam, hiç kimse ile derdimi paylaşmam. İnsanlar para verir onları alırım. Yemek yerim. İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur. Köpekleri herkes sever. Yurttan çıktıktan sonra buraya geldim. Burada büyüdüm. Baba ölü, anne başkası ile evli olduğundan dolayı sıkıntı” diye konuştu. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 diyoruz, birileri rahatsız oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 diyoruz, birileri rahatsız oluyor

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Bunlar ancak Çin'de olur

Bunlar ancak Çin'de olur

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA