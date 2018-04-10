18 yaşındaki gencin köpeklerle aynı bankta uyuduğu görüntüleri yürek burktu

Amasya'da kaldığı yurttan 18 yaşını doldurduktan sonra ayrılarak İstanbul'a gelen Bircan Caba'nın, Beyoğlu Taksim Meydanında köpeklerle uyuduğu görüntüler yürek burktu.

Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi başka biri ile evli olan Caba, , kendi gibi evsiz olan sokak köpekleri ile de arkadaş oldu. Köpeklerle birlikte uyuyup, hayırseverlerin verdiği yemekleri yiyen Caba'nın köpeklerle oyun oynaması vatandaşların ilgi odağı olurken, soğuklara aldırış etmeden bankların üstünde köpekle sarılıp uyuması da görenlerin yüreklerini burktu.

“İçki, tiner kullanmam, köpekler en iyi dosttur”

Yurtta büyüdüğünü ve 18 yaşından sonra yurttan ayrıldığını anlatan Caba, “Amasya'dan geldim. Sokakta büyüyorum, Köpeklerle birlikte yatıyorum, köpeklerle birlikte yemek yiyorum. Hiç kimse ile uğraşmam, hiç kimse ile derdimi paylaşmam. İnsanlar para verir onları alırım. Yemek yerim. İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur. Köpekleri herkes sever. Yurttan çıktıktan sonra buraya geldim. Burada büyüdüm. Baba ölü, anne başkası ile evli olduğundan dolayı sıkıntı” diye konuştu.