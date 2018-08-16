2 ayda 30 hayvana kurtlar saldırdı

Bartın'a bağlı Özbaşı, Aşağıdere ile Eyüpoğlu köylerinde, son 2 ayda, toplam 30 hayvan gündüz ve gece saatlerinde kurtların saldırısına uğradı. 19 büyükbaş ve küçükbaş ile 1 eşek telef olurken, 10 hayvan ise yaralandı. Kurt saldırılarının artması nedeniyle köylüler, korkuya kapıldı. Bazı köylüler, gündüz saatlerinde yeşil alanlara götürdükleri ineklerinin yanında beklerken, bazıları ise hayvanlarını evlerine yakın tel örgülerin içinde otlatarak, hava kararmadan ahıra alıyor. Köylüler, kurt saldırılarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Veteriner Erdal Gülmez ile birlikte köylülerle olayların nasıl olduğunu konuşup, tutanak tutarak, tespit yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köylülerin tarifiyle kurtların geçebileceği noktalara 4 fotokapan yerleştirdi.

'BİZ DE SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUK'

Evin önünde, geçen hafta, kurtların saldırısına uğradıktan sonra telef olan eşeğin sahibi Cengiz Hepdemir, "Eşeğim evin önünde bağlıydı. Eşeğin bağırması üzerine oğlum, beni uyandırdı. Ben de dışarı çıktım, gözlerime inanamadım. Kurtlardan biri eşeğin boğazına sarılmış diğeri de arka bacaklarını ısırıyordu. Ben bağırınca kurtların ikisi de kaçtı. Büyük şok yaşadık. Ben doğdum doğalı bu köydeyim. Hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Sonra eşeğimiz kan kaybından öldü. Aynı gün hemen karşımızdaki köyde derede başka bir ineğe aynı kurtlar güpegündüz saldırmış. O inek de telef oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Geceleri artık biz de sokağa çıkamaz olduk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'KÖYÜ KURTLAR BASTI'

Derenin içinde kurtların saldırması sonucu geçen hafta ineği yaralanan, Aşağıdere köyünde yaşayan Hüseyin Arslan da "Köyümüzü kurtlar bastı. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Geçen hafta benim ineğime kurtlar saldırdı. Şimdi biz korkumuzdan ineklerimizi başıboş bırakamıyoruz. Sadece etrafı çitlerle çevrili ve evlerimize yakın yerlerde otlatmak zorunda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun. Evden dışarıya çıkamaz hale geldik" dedi.

'FOTOKAPAN YERLEŞTİRDİK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman ise şunları söyledi:

"Yaban hayvanlarının saldırısı nedeniyle bizlere vatandaşlar tarafından şikayetler iletildi. Bizler de teknik personelimiz ve Tarım Müdürlüğü'müzdeki yetkili ile birlikte tespitler yapmaya geldik. Geçen hafta bir eşeğe kurtların saldırısı oldu. Sonra biz köye geldik. Burada tespit yaptığımız sırada yakın köyde ineğe kurtların saldırısı oldu. Bizde köyümüze kurtların geliş güzergahlarının üzerlerine fotokapanlarımızı yerleştirdik. Şimdiye kadar 3 köyümüzde 30'a yakın hayvana saldırı olmuş. Biz de elde ettiğimiz verileri genel müdürlüğümüze sunarak, talimatlar doğrultusunda hareket edeceğiz."