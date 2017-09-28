2 bin yıllık oyuncak bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınlarındaki Helenistik dönemin en önemli antik liman kenti Parion'da yapılan kazılarda çocuk mezarlarının içinden 2 bin yıllık oyuncaklar bulundu.

Parion Antik Kenti kazı heyeti üyesi ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sürdürdükleri kazılarda çocuk mezarlarında değişik buluntulara ulaştıklarını söyledi.

Bu mezarlardan çocuk ölümlerinin ardından "ölü hediyesi" niteliğine sahip oyuncaklar ortaya çıkarıldığını ifade eden Kasaoğlu, o dönem ve bugünkü oyuncuklara bakıldığında düşünce yapısının hemen hemen aynı olduğunun görüldüğünü anlattı.

Kasapoğlu, "Parion'da özellikle nekropolis alanındaki çocuk mezarlarından çıkarılan, ölü hediyesi olarak mezara bırakılmış objeler, dönemin çocuklarla ilgili sosyokültürel yapı hakkında, çocukların oynadığı oyunlar ve oyuncaklar hakkında bizlere önemli veriler sunuyor. Antik bölgede farklı bir alanda yapılan çalışmada daha önce yaklaşık 2 bin yıllık biberon bulmuştuk." dedi.

"2 bin yıl önce de her şey günümüzle aynı gibi"

Milattan sonra 1. yüzyılda da kız çocuğu mezarlarına oyuncak bebekler bırakıldığını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Erkeklerde de erkek figürinler (heykelcik), dönemin soylu karakterlerini yansıtan oyuncaklar bırakılıyor. Bu durum aynen günümüzde olduğu gibi. Nasıl ki günümüzde kız çocuklar 'Barbie' bebeklerle 'Sindirella' bebeklerle oynuyorsa o dönemde de böyle bir benzerlik var. 2 bin yıl önce de her şey günümüzle aynı gibi. Objelerdeki nitelikler ya da biçimsel farklılıklar olsa da insanoğlunun düşünce yapısı hep aynı istikamette."

Millattan önce 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kız ya da erkek çocuk mezarlarına bırakılmış oyuncak nitelikli objelerin, genellikle taş ve aşık kemiklerinden yapıldığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Roma dönemi mezarlarında çocuklar ve yetişkinler aynı nekropolise gömülüyor. Bu dönemde çocuklar için küçük ahşap tabut mezarlar bulunuyor. Bu ahşap sandıkların iç kısımlarına da içine yatırılan çocuk bireyin etrafına dizilmiş halde kimi günlük yaşamında kullandığı, kimisi de ailesi ve yakınlarınca ona ölü hediyesi olarak bırakılan oyuncaklar yer alıyor. Kız çocuklarda kadın figürinleri var. Günümüzdeki çocukların kız bebek oyuncakları, barbie bebek oyuncaklarıyla aynı konsepte sahip bunlar. Oyuncakların yanı sıra mezarlara genellikle çocuk eros, Herme ve değişik nitelikte hayvan figürinleri çocuğa hem ölü hediyesi niteliğinde hem de cenaze ritüelinde öteki dünya yolculuğunda ona eşlik etmesi amacıyla bırakılıyor."