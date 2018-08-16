Eşarbı patoza sıkışan kadın öldü

Alınan bilgiye göre, dün, Demirci-Simav karayolu Uluçayır mevkisinde ailesiyle tarlada çalışan Makbule Ünlü'nün (59) eşarbı, patoz makinesinin volanına sıkıştı. Eşi İsmail Ünlü'nün yardımıyla makinaya kapılmaktan son anda kurtarılan kadın, boynundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan kadının boynunda kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ünlü, yaşamını yitirdi.

Önceki günde, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde Musa Taşkın Yavuz, patozla fındık ayıklayan babası Mehmet Yavuz'a yardım etmeye başladığı sırada boynundaki fuları, patoza kaptırmıştı.

Başı patoza sıkışan Yavuz, babası tarafından kurtarılmıştı. Çağırılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Taşkın Yavuz, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.