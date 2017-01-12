2 milyon kişi hac sırasında

Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı bu sene 2 milyonu aşacak. Daha önce otomatik gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemi ise 31 Ocak’a kadar devam edecek. Kura çekimi 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Türkiye geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bine çıkarıldı.