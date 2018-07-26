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2 TL yüzünden çıkan tartışmada 2 kardeş bıçaklandı

Samsun’da internet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklanma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi gören 2 kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

  • DHA
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Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi üzerindeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19), kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir’den (19) 2 TL istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Tuğrap S., ağabey ve kardeşini darp ettiği sırada, kavgaya karışan E.G. (17) 2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
 
Yaralanan kardeşlerden Erdost Servet Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Candost Aziz Demir ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S., gece yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Kardeşlerin ikisinin da sağlık durumunun ağır olduğu, tedavilerinin hastanelerin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan bıçaklama anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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