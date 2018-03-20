20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedir mesajlarla nasıl kutlanır 20 Mart Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri neler ayrıntıları bu haberimizde derledik. Birleşmiş Milletler 2012'de gerçekleşen bir toplantıda 20 Mart'ı Uluslararası Dünya Mutluluk Günü ilan etmişti. Yaşadığımız bu zor günlerde ise tebessüm etmeyi hatırlamaya hepimizin ihtiyacı var. Mutluluk direnci artırıyor, mutsuzluk beyni küçültüyor! Mutsuzluk ve beyin arasında doğrudan ilişki olduğunu ve uzun süreli mutsuzluk yaşayanların beyinlerinde küçülme meydana geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, mutluluğun ise özellikle dayanma gücü ve dirençliliği artırdığını söyledi, “Mutluluk hastalık belirtilerinin daha az hissedilmesine neden olurken, bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlıyor” dedi. 20 Mart Dünya Mutluluk Günü gönderebileceğimiz SMS Whatsap facebook mesajlarını bu haberimizden öğrenebilirsiniz.



Birleşmiş Milletler (BM), dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart'ı "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etti. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD başta olmak üzere üye birçok ülkede eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleriyle kutlanan gün dolayısıyla çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlar mesaj ve kutlamalar yayınlıyor.



Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Dünya Mutluluk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada mutluluğun insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.



ÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?



20 Mart 2012 yılında Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları ve kutlamalar ile farkındalık oluşturmak için 20 Mart’ı “ Dünya Mutluluk Günü ” ilan etti. Birleşmiş Milletlerin Merkezinin yer aldığı Amerika başta olmak üzere birçok üye ülkede dernekler, sivil toplum kurumları, kamu eli ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle bu gün renkli bir şekilde kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü kutlu olsun.



Dünya Mutluluk günü olan bugün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN)dünya üzerindeki ülkelerin 5. Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. 155 ülkenin yer aldığı rapora göre Dünyanın en mutlu 10 ülkesi sıralaması şöyle;



Norveç



Danimarka



İzlanda



İsviçre



Finlandiya



Hollanda



Kanada



Yeni Zellanda



Avustralya



İsveç



MUTLULUK, DİRENCİ ARTIRIYOR



Genel olarak mutluluğun yaşamı uzattığı veya hastalığı iyileştirdiğine dair bilgi bulunmadığını belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Ancak birçok hastalıkta genel mutluluk düzeyinin hastalık seyri üzerine pozitif etkileri olduğu bildirilmiştir. Mutluluk özellikle dayanma gücü ve dirençliliği artırarak hastalık belirtilerinin daha az hissedilmesine neden olur. Ayrıca mutluluk bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların çabuk iyileşmesini sağlar” diye konuştu.







MUTLU İNSANLAR DAHA AZ ŞİKAYET EDİYOR



Hasta olsalar bile mutlu insanların hastalığa bağlı daha az şikayet ettiklerini, hastalık belirtilerini daha az hissettiklerini vurgulayan Doç. Metin, “Özellikle kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmalar, genel mutluluk düzeyi ile hastalıkta şikayet arasında ters yönlü ilişki olduğunu göstermektedir” dedi.



“UZUN SÜRELİ MUTSUZLUK, BEYİNDE KÜÇÜLMEYE YOL AÇIYOR”



Mutsuzluk ve beyin arasındaki ilişkiye değinen Metin, uzun süreli mutsuzluk yaşayan kişilerin beyinlerinde küçülme meydana geldiğini belirterek “Bu küçülme birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Bu durum, özellikle tedavi edilmeyen depresyondaki bireyler için geçerlidir. Uzun süren mutsuzluk, hayattan keyif alamama ve üzüntü hallerine tıbbi müdahale gereklidir. Yaşlılık döneminde mutsuz olma küçülmeye bağlı olarak bunamayla sonuçlanabilir” şeklinde konuştu.



MUTLULUK DA MUTSUZLUK DA ÖĞRENİLİYOR



“Psikoloji, insanı mutsuz eden düşünme biçimlerinin varlığını ortaya koymaktadır” diyen Nöroloji Uzmanı şöyle devam etti:



“Bu düşünme kalıpları da genel olarak öğrenme yoluyla kazanıldığından, dolaylı olarak mutluluğu veya mutsuzluğun öğrenildiği söylenebilir. Kişinin ailede sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, affedici olma, şükretme gibi mutluluk verici alışkanlıkları kazanması, hayatta mutlu olmasını sağlayabilir” diye konuştu.



Doç. Dr. Barış Metin, zeka ile mutluluk arasında zayıf da olsa bir ilişki olduğunu da belirterek, “Yapılan çalışmalar düşük zekalı bireylerin daha az mutlu olduğunu göstermektedir” dedi.



AMACI OLAN İNSANLAR SON SEVİYE MUTLULUĞA ULAŞIYOR



“Genel olarak mutluluğun dört çeşidi olduğu söylenebilir” ifadesini kullanan Metin, “mutluluğun çeşitleri” hakkında ise şunları aktardı:



“Birinci çeşidi; maddi mutluluktur ve bir şeye sahip olmaktan duyulan mutluluğu anlatır. İkinci çeşidi; kişisel özelliklerden yani kendini geliştirmek ve iyi özelliklere sahip olmaktan duyulan mutluluktur. Üçüncü çeşidi; ilişkilerden duyulan mutluluktur yani buna ‘sevmek ve sevilmekten duyulan mutluluk’ da denebilir. Dördüncü ve son evre mutluluk da kendini gerçekleştirme ve dünyada var olma amacını anlamış olmaktan duyulan mutluluktur ki buna ‘mutluluğun en yüksek seviyesi’ de denir. Bu seviyeye ulaşmak için kendimizi, dünyadaki amacımızı ve kendi amaçlarımızı gerçekleştirecek uğraşları, potansiyelimizi kullanabileceğimiz aktiviteleri bulmamız gerekir. Hayatta amaçları olan insanların bu son seviye mutluluğa ulaştıkları bilinmektedir.”







MUTLULUĞU KALICI KILMAK MÜMKÜN MÜ?



Doç. Dr. Barış Metin, “Mutluluğu kalıcı kılmak için kısa dönem maddi mutluluklar yerine manevi mutlulukları öne çıkarma, sosyal arkadaşlık ve aile bağlarını koruma, sahip olduğumuz şeyler için şükretme ve bağışlayıcı olmak gereklidir” diyerek en çok mutlu olanların iyi ilişkiler kuran, affedebilen ve şükran duyabilen insanlar olduğunun altını çizdi.



SAĞLIKSIZ BESLENME, MUTLULUK SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR



Sağlıklı ve dengeli beslenmenin birçok kronik hastalığı önlediği için uzun dönemde mutluluk hissini arttırdığını dile getiren Dr. Metin, “Kısa süreli mutluluk ve haz için sağlıksız, yeterli protein, mineral ve vitamin almadan beslenme uzun dönemde diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarını doğurarak mutluluk seviyesini düşürür” uyarısında bulundu.



DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI



Bir Gülüşünle Bir Lafınla Mutlu OLmasını öğrendim Bu bendeki ben Değil Bendeki Sen Oldu Artık Seninle Mutluyum..



Nekadar Mutlu Olsamda Sonunda üzüleceğim biliyorum hayatın Sonu gelince Yeniden Mutlu olucağım Seni Görüceğim biliyorum..



Mutluluk sözleri ile sevdiğiniz çevre ile mutluluğunuzu veya onların mutluluğunu paylaşabilirsiniz



Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu Ol Hep olmasanda Severim Seni hep..



Saf Duygularımı Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana Aşık Olan Bu Bedeni Ellerine Bırakıyorum Biriciğim..



EN Güzel Mutlulukları Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana Seninle Mutluyum Bunu Anla..



Mutlu Olmak için Bekleme hayat Kısa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi.



Sensiz Acı Çeken Yüreğim Şimdi Seninle Yeni Mutluluklara yeLken Açtı, Bir Denizin ortasında Mutluluk Çemberi Kuruyorum ikimizin Adına..



Mutluluk Gülücüklerinde Değil, Söylediğin Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülüşlerin Zaten Heycanlandırıyor beni birtanem..



Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…



Mutlulukların Mutlusu Sevgilerin Sevgisi Aşıkların Aşkı heycanların heycanı Ve Güzelliklerin GüzelliğiyLe GeLiyorum Sana Aç koLLarını bana.



O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..



Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.