Ehliyet sınav soruları zor muydu kolay mıydı 23 Aralık MEB son dakika Ehliyet soruları ve yorumları nedir

Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı (MATSAS) Ehliyet sınav soruları cevapları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı ve ehliyet sınav yorumları merak ediliyor. Ehliyet sınavı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Sınavı her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda beş defa yapılıyor. 2017 yılında 5. Sınav 23 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar.Ehliyet sınavında 50 soru sorulur. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Bu soruların 23 tanesi Trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi İlk yardım dersinden, 9 tanesi Araç tekniği dersinden, 6 tanesi Trafik adabı dersinden oluyor. Sınavlarda dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında kursiyerin soru kitapçığı türü yazmaktadır. Kursiyerler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.



Sınavlarda dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında kursiyerin soru kitapçığı türü yazmaktadır. Kursiyerler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.



Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.



Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır.









Özel MTSK Müdürlüğünün yapacağı işlem arasında, “Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak” yer almaktadır.



Sınav giriş belgesi, renkli ve fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın ve benzeri) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.



b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK müdürlükleri adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.



c. İlçe millî eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. Özel MTSK müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.



ç. Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.



d. Kursiyerin sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.







Kursiyer, 2017 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.



İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar...





LEYLA‏ Ehliyet sınavı sen hiç olmamışsın ya 😒



Eliff‏ Ehliyet sınavı’nda ilk yardım sorularının zorluğundan(bence kolaydı)şikayet edenler motor sorularını yaladınız yuttunuz herhalde 😀



Ömer Furkan‏ Ehliyet sınavı da geçti



Ertuğrul Biçici‏ Bitmeyen ehliyet sınavı yapmışlar .





Akay‏ Ehliyet sınavi için yanıma bi sağlıkcı verebilir misiniz 😊😂





Arif Özdamar‏ Günlerden ehliyet sınavı





Yalçın Işık‏ Ne salak salak sorular bunlar ya (ehliyet sınavı)





Hafize Yılmaz‏ SBS sınavına girerken bile bu kadar heyecan olmamıştı yazılı ehliyet sınavı adamı strese soktu resmen .







elithamal‏ Ehliyet sınavı ooo 😂







Gamzee^^‏ Ehliyet sınavı varmış geçerken ehliyetimi göstereyimde görsünler 😂😂😂😂😂😂





Rüstemizm‏ #RealMadrid MaçıVar çok heyecanlıyım hem RealMadrid maçı var hem de ehliyet sınavı yardımcımız olsun