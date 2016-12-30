En güzel yeni yıl mesajları 2017 resimli yılbaşı mesajları

www.star.com.tr'de sizler için hazırladık. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2017 yeni yıl mesajları... 2017'ye sevdiklerinizle huzur ve mutluluk içinde girmenizi temenni ederiz. Yeni yıla girerken uzaklarda olan akrabalarınızı, dostlarınızı ve arkadaşlarınızı da unutmadığınızı göstermek için bir SMS yeter. Biz de bu konuda size yardımcı olmak amacıyla en güzel 2017 yeni yıl SMS'lerini, resimli mesajları ve en güzel yılbaşı tebrik mesajlarını'de sizler için hazırladık. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2017 yeni yıl mesajları...

EN GÜZEL 2017 YENİ YIL YILBAŞI MESAJLARI

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2016 nolu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar…

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. Mutlu yıllar!

Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle...

2017 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2016 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2017 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara...

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar.

Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar...

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

2016 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... İyi ki varsın!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.