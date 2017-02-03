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2017 koleksiyonu tanıtılacak!

Kaff Diamond, 2017 yılının ilk çeyreğinde Kaff 2017 mücevher koleksiyonunu tanıtacağını açıkladı.

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Kaff 2017 ile anti-minimalist bir duruş sergilediğini söyleyen Kaff Diamond  Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Aydoğan “Birkaç sezondur minimalizm rüzgarını tüm zarafetiyle işleyen Kaff Diamond, az ve öz felsefesini Kaff 2017 koleksiyonuyla bir kenara bırakıyor ve anti-minimalist bir duruş sergileyen koleksiyonuyla görkemli bir duruş sergilemekten kaçınmıyor. Gecenin gölgesinden ilham alan mücevherler ve şiir gibi işlenen romantik tasarımlar tüm detaylarıyla koleksiyonun ışıltısına ışıltı katarken, kadın ruhuna tüm inceliğiyle dokunuyor” ifadelerini kullandı.
 
Koleksiyonun ana ilham kaynağının çağdaş formların geleneksel sunumu olarak betimlendiğini belirten… “Geçmiş ile geleceği bir arada yaşamaya çalışırken, kaçan tüm anlara, zamanın farkında olmaya ve anı tüm ışıltısıyla yaşamaya adanarak tasarlanan koleksiyonun ana ilham kaynağı ise çağdaş formların geleneksel sunumu olarak betimleniyor.  Koleksiyonda ender bulunan değerli taşlar kadının zarafetini anımsatıyor. Çağdaş tasarımın özgün çizgisini geleneksel el işçiliği teknikleri ile buluşturan Kaff 2017 Koleksiyonu güçlü siluet ve asil formuyla kadın ruhuna adanıp, şimdiye ve tüm zamanlara kuyum sanatının tüm ustalığıyla sesleniyor” diye konuştu.
 

BASIN BÜLTENİ

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