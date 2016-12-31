Yılbaşı 2017 (31.12.2016) Milli Piyango çekilişi TRT 1 canlı

Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olduğu Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi için çok az bir zaman kaldı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet alan milyonlarca kişi heyecanla çekilişlerin yapılmasını bekliyor. Zengin olma hayali kuranlar, çekiliş sonuçlarını anında sayfamızda bulacaksınız. Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama ekranı, kazanan numaralar ve amorti sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

SON 5 YILDA MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 25 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan amorti rakamları:

31 Aralık 2011 yılbaşı çekilişi: 3 , 9

31 Aralık 2012 yılbaşı çekilişi: 2 , 7

31 Aralık 2013 yılbaşı çekilişi: 0 , 8

31 Aralık 2014 yılbaşı çekilişi: 2 , 6

31 Aralık 2015 yılbaşı çekilişi: 2 , 8

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2017 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saat 19.00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise millipiyango.gov.tr üzerinden belirtilen yayın akışına göre çekiliş saati 230.30-23.45 aralığıdır.

Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi Canlı Yayın Akış Planı:

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

BİLETİN ARKASINI İMZALAYIN

Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali normal çekilişlerde 600 binde bir olurken, bu oran yılbaşı çekilişlerinde ihtimalleri düşürüyor, 10 milyonda bir olarak hesaplanıyor. Bir bileti birkaç kişi birleşip alanlara da bir tavsiye: Biletlerin arkasını imzalayın. Böylece o bilete ortak olduğunuzu ispat edebilmeniz kolaylaşır.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı. Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz.

ÇEYREK BİLETE İKRAMİYE DAHA ÇOK ÇIKTI

Şimdi gelelim halk arasında en çok dikkat edilen konuya... Çeyrek mi, yarım mı yoksa tam mı? Çoğu kişi ucuz olmasından dolayı çeyrek bileti tercih eder. Bunun nedeni de genellikle bu biletlerin ucuz olmasıdır. Fakat bunu yaparken insanlar aslında kazanma şanslarını da artırıyor. Son 23 yıllık dönemdeki yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye, en fazla çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye tam 19 kez çeyrek bilete, 3 kez yarım bilete, 1 kez de tam bilete çıktı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri?

İşte en çok çıkan rakamlar:

3 RAKAMI...................12 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI...................10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

7 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI ...................6 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI