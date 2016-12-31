2017 Yılbaşı televizyonda ne var? 2017 Yılbaşı TV yayın akışları
2017 yılbaşını evde geçirecekler televizyonda 2017 yılbaşı programlarında ve var? sorusunu soruyor. Yeni yıla sayılı saatler kala Türkiye genelinde soğuk havanın da etkisiyle birçok kişi yeni yılı evinde karşılayacak. Yılbaşı akşamı TV'de hangi programların olduğu merak konusu oldu. 2017 yılbaşı akşamı TRT 1, atv, Show TV, Star TV, Kanal D ve FOX TV yayın akışı. 2017 yılbaşı TV yayın akışı.
2017'ye sayılı saatler kala yeni yılı evinde karşılayacaklar TV'de hangi programların olduğunu İnternette araştırmaya başladı. Yılbaşı akşamı hangi kanalda ne var? Hangi kanallar özel yayın yapıyor? Kanalların yayın akışlarında ne var? Yılbaşı 2017 akşamı hangi kanal izlenir? gibi soruların cevabını arayanlar için TRT 1, atv, Show TV, Star TV, Kanal D ve FOX TV yayın akışı..
TRT 1
19.20 Işıl Açıkkar ile Ana Haber
20.00 Kendi Düşen Ağlamaz
22.00 Seksenler Yılbaşı Özel
atv
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
23.00 Ninja Kaplumbağalar - Yabancı Sinema
01.10 Örümcek adam 2 - Yabancı Sinema
03.40 Sahtekarlar - Yabancı Sinema
Show TV
18.45 Show Haber
20.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk - En iyiler
22.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00.30 Yılbaşı Özel Konseri
02.00 Klip Show 2017
02.30 2016 Amerikan Müzik Ödülleri - Tekrar
Star TV
18.45 Star Haber
20.00 Babam Bana Söz Verdi 2
21.15 Kaçma Birader - Yerli Sinema - TV'de ilk!
23.15 Tarkan Yılbaşı Özel
01.15 Zeki Müren'in Unutulmaz Şarkıları
02.15 Türk Müziği
Kanal D
18.45 Ana Haber Bülteni
19.45 Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel
01.00 Beyaz Show
FOX TV
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Neşeli Ayaklar 2 - Yabancı Sinema
22.00 Şevkat Yerimdar 2 - Yerli Sinema
00.15 Felekten Bir Gece - Yabancı Sinema
YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
Ben bilmem eşim bilir'de ünlüler yarışacak
Kanal D'nin eğlenceli yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir, yılbaşı akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Ben Bilmem Eşim Bilir’in yılbaşı özel bölümünde ünlüler eşleriyle birlikte katılacak. Peki bu ünlüler kimler? Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem Göğüş, Kibariye-Ali Küçükbalçık ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri olacak. Ayrıca Kibariye, Serdar Ortaç ve Ferman Toprak söyleyecekleri şarkılarıyla güzel anlar yaşatacak.
Ünlüler performans sergileyecek
Yeni yeteneklerin keşfedidiği Tv 8 yarışması O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde ünlüler yarışacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde; Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz, Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecek.
Megastar Tarkan sürprizi
Star Tv’nşn yılbaşı sürprizi ise Megastar Tarkan olacak. Tarkan’ın yılbaşı gecesi için Türk Sanat müziği ağırlıklı olarak hazırladığı özel repertuvarlı konseri 2 saat sürecek. Tarkan, Türk sanat müziğinin en güzel 12 şarkısını seslendirecek. İşte o şarkılar: Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız), Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Söyleme Bilmesinler, Enginde Yavaş Yavaş, Nasıl Geçti Habersiz, Kadehinde Zehir olsa, Veda Busesi, Sevmekten Kim Usanır, Islak Daha Islak Öp Beni, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine, Zeytin Gözlüm ve Kara Bulutları Kaldır Aradan.
Yılbaşında da güldürecek
Show TV'nin yılbaşı programında ise Güldür Güldür özel bölümüyle yayınlanacak. Güldür Güldür yılbaşında da yine izleyenleri kahkahaya boğacak.
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