2017 Yılbaşı televizyonda ne var? 2017 Yılbaşı TV yayın akışları

2017'ye sayılı saatler kala yeni yılı evinde karşılayacaklar TV'de hangi programların olduğunu İnternette araştırmaya başladı. Yılbaşı akşamı hangi kanalda ne var? Hangi kanallar özel yayın yapıyor? Kanalların yayın akışlarında ne var? Yılbaşı 2017 akşamı hangi kanal izlenir? gibi soruların cevabını arayanlar için TRT 1, atv, Show TV, Star TV, Kanal D ve FOX TV yayın akışı..

TRT 1

19.20 Işıl Açıkkar ile Ana Haber

20.00 Kendi Düşen Ağlamaz

22.00 Seksenler Yılbaşı Özel

atv

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

23.00 Ninja Kaplumbağalar - Yabancı Sinema

01.10 Örümcek adam 2 - Yabancı Sinema

03.40 Sahtekarlar - Yabancı Sinema

Show TV

18.45 Show Haber

20.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk - En iyiler

22.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00.30 Yılbaşı Özel Konseri

02.00 Klip Show 2017

02.30 2016 Amerikan Müzik Ödülleri - Tekrar

Star TV

18.45 Star Haber

20.00 Babam Bana Söz Verdi 2

21.15 Kaçma Birader - Yerli Sinema - TV'de ilk!

23.15 Tarkan Yılbaşı Özel

01.15 Zeki Müren'in Unutulmaz Şarkıları

02.15 Türk Müziği

Kanal D

18.45 Ana Haber Bülteni

19.45 Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel

01.00 Beyaz Show

FOX TV

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Neşeli Ayaklar 2 - Yabancı Sinema

22.00 Şevkat Yerimdar 2 - Yerli Sinema

00.15 Felekten Bir Gece - Yabancı Sinema

YILBAŞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Ben bilmem eşim bilir'de ünlüler yarışacak

Kanal D'nin eğlenceli yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir, yılbaşı akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Ben Bilmem Eşim Bilir’in yılbaşı özel bölümünde ünlüler eşleriyle birlikte katılacak. Peki bu ünlüler kimler? Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem Göğüş, Kibariye-Ali Küçükbalçık ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri olacak. Ayrıca Kibariye, Serdar Ortaç ve Ferman Toprak söyleyecekleri şarkılarıyla güzel anlar yaşatacak.

Ünlüler performans sergileyecek

Yeni yeteneklerin keşfedidiği Tv 8 yarışması O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde ünlüler yarışacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde; Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz, Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecek.

Megastar Tarkan sürprizi

Star Tv’nşn yılbaşı sürprizi ise Megastar Tarkan olacak. Tarkan’ın yılbaşı gecesi için Türk Sanat müziği ağırlıklı olarak hazırladığı özel repertuvarlı konseri 2 saat sürecek. Tarkan, Türk sanat müziğinin en güzel 12 şarkısını seslendirecek. İşte o şarkılar: Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız), Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Söyleme Bilmesinler, Enginde Yavaş Yavaş, Nasıl Geçti Habersiz, Kadehinde Zehir olsa, Veda Busesi, Sevmekten Kim Usanır, Islak Daha Islak Öp Beni, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine, Zeytin Gözlüm ve Kara Bulutları Kaldır Aradan.

Yılbaşında da güldürecek

Show TV'nin yılbaşı programında ise Güldür Güldür özel bölümüyle yayınlanacak. Güldür Güldür yılbaşında da yine izleyenleri kahkahaya boğacak.