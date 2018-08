2018 Bedelli askerlik son dakika celp dönemleri planlaması nasıl Bedelli askerlik yerleri ve celp tarihi ne zaman? Bedelli askerlik eğitim yerleri ve bedelli askerlik illeri nereler? soruların yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca genç bedelli askerlik son dakika haberlerini an be an takip ediyor. Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı. Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Edinilen son bilgiye göre Bedelli askerlikle ilgili herkesin merak ettiği Bedelli askerlik yerleri ve celp tarihleri 2018 haberimizde yer alıyor. Buna göre bedelli askerlik yapacaklar Manisa, Aydın, İzmir, Çanakkale, Sivas Bilecik'in de aralarında bulunduğu 11 ilde askerlik eğitimi alabilecek. Peki bedelli askerlik hangi birliklerde ve hangi tarihlerlerde yapılacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Bedelli askerlik yerleri ve celp tarihi ne zaman Bedelli askerlik son dakika celp dönemleri nereler merak ediliyor. 2018 Bedelli askerlik celp dönemleri tarihleri ve temel eğitim süreci son dakika açıklamasıyla geldi. Bedelli askerlik yerleri celp tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. Bedelli askerliliğe 200 binden fazla kişi başvurmuştu. Bir an önce gitmek isteyenler bedelli askerlik celp tarihlerini bekliyordu. Bedellide ilk celp ne zaman, Bedelli ne zaman başlayacak, Bedelli Celp tarihleri ne zaman soruları cevap buldu. Beklenen haber geldi. Bedelli askerlikte celp tarihleri açıklandı. Bakanlık bedelli askerlik ilk celp tarihlerini, 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim olarak belirledi. İşte bedelli askerlik yerleri celp dönemi ve tarihleri hakkında merak edilenler

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. Bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredi oranları merak edilmeye başladı.

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK?

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

İŞLEMLERİNİ SÜRESİNDE TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILACAK:

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHİ DÖNEMLERİ 2018

TOKAT BEDELLİ ASKERLERİ BEKLİYOR

Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini söyledi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda silah altında olan 372/1 Kısa Dönem Erler için yemin töreni düzenlendi. Jandarma komandoların tüm doğa koşulları için kullandığı özel kıyafetler, silahlar ve jandarma araçlarının da sergilendiği yemin töreninde 63 er yemin etti. Gerçekleşen törende yemin eden erlere ve onların ailelerine hitaben bir konuşma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, komutanlık olarak bedelli askerlik için görevlendirdiklerini ve ilerleyen süreçte bedelli askerlik yükümlülerinin kente geleceğini duyurdu.

Albay Arıkan, "Bugün burada askerlik hizmetini yapmak üzere birliğimize katılan 372’inci dönem genç jandarmaların yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sizi heyecan ve coşku ile selamlayan ve bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyorlar. Sizler de onlarla gurur duyunuz. Sevgili Mehmetçikler güzel yurdumuzun değişik bölgelerinde gelen arkadaşlarınızla tanıştınız. Buradaki anıların ömrünüzün sonuna kadar belleklerinizden silinmeyecektir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törenin ardından yemin eden ve geçit törenini tamamlayan erler, kendilerini bekleyen aileleriyle hasret giderdi. Duygu dolu o anlarda İzmir’den gelen asker babası Şehabettin Keskin gözyaşlarını tutmazken, Adana’dan gelen asker annesi Nesli Üçkardeşler, "Çok güzel bir duygu. İkinci kez asker annesi oluyorum. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin böyle güzel bir duyguyu" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK YOKLAMA, CELP, SEVK VE TEMEL EĞİTİM SÜRECİ

İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN REKOR BAŞVURU YAPILDI

Başvuru süreci 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım 2018’de sona erecek olan bedelli askerlik için iki haftada 340 bin başvuru yapıldı.

Bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

Geçmişteki 5 bedelli uygulamasından (1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yılları) toplam 398 bin kişi yararlanmıştı.

SON BAŞVURU GÜNÜ 3 KASIM

Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

Kimler bedelli askerlik yapabilir ?

Bedelli askerlik yapmanını iki farklı yolu vardır. Bunlar;

18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre; 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olurlar.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİ BAŞVURULARI

Çok sayıda kişinin beklediği 2018 bedelli askerlik torba yasa ile yürürlüğe girdi. Bedellide yaş 25, süre 21 gün, fiyat ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bankalar ise ertelemeli, düşük faiz oranlarıyla çeşitli kredi imkanları sunuyor. Peki, bedelli askerlik kredi oranları nedir? Bedelli askerlik kredisi veren bankalar… Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…



BEDELLİ ASKERLİK KREDİ ŞARTLARI



Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak da anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek de aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR VE KREDİ ORANLARI



BANKA KREDİ MİKTARI FAİZ ORANI VADE AYLIK ÖDEME



Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 24 ay vadeli kredi için ayda 838 TL ödemek gerekiyor. İşte Yapı Kredi’nin bedelli kredisi koşulları:



ING Bank’ın bedelli kredisi ise 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor. Kredide yıllık faiz yüzde 20.88 48 ay vadede aylık 497 TL ödeniyor.



TEB’in bedelli kredisi yıllık faizi yüzde 27.81 48 ay vadede aylık 493 TL ödeniyor.