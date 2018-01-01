2018 burç yorumları Günlük burç yorumları Yeni yıl 2018’de sizleri neler bekliyor? Bir yılı daha geride bıraktık. 2018 yılı günlük burç yorumlarını merak eden vatandaşlarımız için onları neler bekliyor? Haberimizde derledik. Ateş ,hava, su ve toprak grubu burçları hangileridir? Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır. Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır. Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır. Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır. Peki bu 12 burcu 2018 yılında neler bekliyor? Ocak ayının ilk gününde burç yorumlarını sizler için derledik. Yeni yılda gökyüzü yeni fırsatları, imkânları işaret ediyor. 2018 sorumluluklarımızın ve görev bilincimizin yüksek olacağı bir yıl olarak bizi bekliyor. 2018 ayrıca retro zamanların önemli olduğu bir yıl. Mars’ın retro yaptığı 26 Haziran-27 Ağustos arasında enerjimizi daha doğru ve idareli kullanmamız gerekiyor. Bu dönemde sakatlanmalara, kazalara, tehlikeli ve riskli durumlara ayrıca dikkat etmeliyiz. İşte sık sık merak edilen 2018 burç yorumları Yeni yıl 2018’de Burcunuzu neler bekliyor 1 Ocak günlük yorumları haberimizde sizler için derledik.

2018 ve Burçlar

Koç

İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili konular gündemde. Bu yılda zamanınızı daha iyi kullanmayı ve değerlendirmeyi tecrübe edebilir, plan ve strateji dahilinde ilerleyebilirsiniz. Yaşamınızda yeni bir dönemin başlangıcını yapabilirsiniz. Başlangıçların her zaman kolay olmayabileğini ve başta duygusal ve psikolojik olmak üzere bazı krizleri de beraberinde getirebileceğini unutmamalısınız.

Boğa

İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından oldukça hareketli bir yıl geçirebilirsiniz. Bekârsanız bu dönemde karşınıza bir ilişki kurabileceğiniz ve evlenebileceğiniz kişi çıkabilir. Her ne yaparsanız yapın yalnız olmayı tercih etmeyeceğiniz bir yıl olabilir 2018. Ayrıca yurt dışı ve yabancılarla bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Kişisel gelişim konularında daha ciddi ve somut adımlar atabilirsiniz.

İkizler

Zorlu bir yılın ardından 2018’de rahatlıyorsunuz. Bu rahatlamanın tadını çıkarmalısınız. Sağlığınızla, temizlik, hijyen ve arınma gibi konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bu konularda uzman kişilerle tanışabilir ve onlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Öte yandan ortak maddi konularda, iş ve para konularında Satürn sizden yapıcı, sağlam adımlar atmanızı bekliyor.

Yengeç

2018 önemli bir dönüşüm yılı ve bu dönüşümü aşka dair konular üzerinden yaşayabilirsiniz. 2018 sizin için aşkın, romantizmin yılı olabilir ve keyifli aktivitelere ve eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz. İlgi alanlarınızı genişletebilir, yeni hobiler edinebilirsiniz. Öte yandan Satürn ilişkiler alanında sizi epeyce zorlayabilir. Duygusallıktan sıyrılıp daha planlı, sağlam, kalıcı, yapıcı adımlar atmalısınız bu alanda.

Aslan

2018’de geçmiş, kökleriniz, aileniz, yuvanız, yaşadığınız yer ve yurtla ilgili konular yaşamınızı bolca meşgul edebilir. Gücünüzü, enerjinizi ve desteğinizi de aslında tam da bu alandan topluyorsunuz. Öte yandan Satürn'ün beklentileri gündelik yaşamınızı, çalışma ortamınızı düzen ve disipline sokma ve sağlığınıza daha fazla özen ve alaka gösterme yönünde olacak.

Başak

2018’e biraz daha rahatlamış olarak ilerliyorsunuz. Artık kişisel zevklerinize, ilgi duyduğunuz konulara ciddi zaman ve emek ayırabilirsiniz. İlgi duyduğunuz ve hobiniz olan bir alanı işe dönüştürme imkanınız var. Aşkta ise artık çok daha iradeli, kararlı, yapıcı davranabilirsiniz. İletişim kapılarınızın ardına dek açık olduğu bir yıl 2018. Yakın çevreniz, komşularınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizden destek görebilirsiniz.

Terazi

2018’de aileye ve eve dair sorumluluklar artan şekilde hayatınıza dahil oluyor. Aile düzeninizi oturtmak veya yeniden yapılandırmak ve inşa etmek durumunda olabilirsiniz. İşiniz ve kariyerinizle ilgili konular bu inşa eşliğinde gündeminize gelirken iş ve özel hayat dengesini tutturmalısınız. Jüpiter ise maddi konularda, para konularında yanınızda olacak, hiç ummadığınız yerlerden kaynak yaratabilirsiniz.

Akrep

Büyük kısmet gezegeni Jüpiter burcunuzda ilerlerken yılın şanslı burcu sizsiniz. Bu şansı çevrenizi genişletmek ve önünüze çıkan imkân ve fırsatları değerlendirmek için kullanmalısınız. Jüpiter’in sunduğu şansın rehavetine kapılmadan bilgi ve eğitim yolunda önünüzde beliren yolda atmanız gereken adımları hayata geçirmelisiniz. Zihinsel süreçlerinizi ve eğitim hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz.

Yay

2018’e taze bir nefesle giriyorsunuz. Son iki buçuk yıldır hayatınızda çeşitli engeller, zorluklar ve sınavlar getiren Satürn artık burcunuzdan ayrıldı, öncelikle bunun tadını çıkarmalısınız. Ardından bu zorluklardan edindiğiniz tecrübe ve olgunluğu değerlendirmenizi bekliyor Satürn artık bu kez sizden. Sahip olduklarınızı, kaynaklarınızı, varlıklarınızı, yeteneklerinizi daha iyi kullanabilir, somut getirilere dönüştürebilirsiniz.

Oğlak

Burcunuzun yöneticisi olan Satürn yıl boyunca sizinle birlikte ve hayatınızı daha iyi yönetmenizi, yönlendirmenizi sağlayacak. Bir bakıma artık ipler sizin elinizde, hayatınıza istediğiniz, dilediğiniz şekli ve yönü verebilirsiniz. Destek noktanız ise arkadaşlıklarınız ve sosyal çevreniz olacak. Onlarla çok daha iyi ilişkiler kurarak, ortak çalışmalara girerek yepyeni fikirler geliştirebilir, geleceğe umutla bakabilirsiniz.

Kova

Bu yıl Satürn sizden manevi hayatınızla ilgili, mistik ve spiritüel konularda sağlam, yapıcı ve kalıcı adımlar atmanızı bekliyor. Akışta kalmayı ve yolunda gitmediğini düşündüğünüz konuları akışa bırakmayı öğrenebilirsiniz. Sizi tutan, sabit kılan bazı alışkanlıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan vazgeçmeniz gerekebilir. Öte yandan Jüpiter iş hayatınız ve kariyerinizde önünüze fırsatlar sunuyor, bunları değerlendirmeye bakmalısınız.

Balık

Zor bir yılın ardından 2018’de biraz rahatlamayı hakedenlerdensiniz. Satürn sizi son iki buçuk yıldır özellikle iş ve kariyer konularında epeyce zorlamış olabilir. Ancak yeni bir yapılanma içine girdiğinize şüphe yok. Edindiğiniz bu bilgi ve birikimi etrafınızla ve toplumla paylaşabilirsiniz artık. 2018'de sosyal organizasyonlarda, dernek, vakıf çalışmalarında ciddi şekilde bulunabilirsiniz. Seyahatlerden ve yabancılardan ise öğreneceğiniz çok şey olabilir.

Burçlar ve Elementler

Ateş Burçları

Ateş burçları, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ile ünlüdürler. Girişken, yönetmeyi seven, hırslı ve aceleci insanlar olurlar.

Ateş burçları, Koç, Aslan ve Yay'dır. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ile ünlüdürler. Girişken, yönetmeyi seven, hırslı ve aceleci insanlar olurlar. Girdikleri ortamda dikkati çeker ve insanları etraflarına toplarlar. Toplulukları idare etme dürtüsü, liderlik vasıflarının bir yansımasıdır. Akıllarına koydukları işlere hemen girişir, canlarının istediğini almak için ani hamleler yaparlar. Elde ettiklerinden çabuk sıkılıp başka hedeflere yönelebilirler. Başkalarının idaresi altında olmaktan, kendi istediklerini değil de emredilenleri yapmaktan bunalırlar. Hiçbir şeyi içlerine atmadıkları gibi, sembolik yollar veya hissettirmek gibi yaklaşımlarla da karşılık vermezler.

Hava Burçları

Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır. Hava burçlarının en büyük özellikleri, birer akıl küpü olmalarıdır.

Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır. Hava burçlarının en büyük özellikleri, birer akıl küpü olmalarıdır. Bilime, özellikle de matematiğe fazlasıyla yatkındırlar. Çok yönlü olmalarından ve kolay sıkılmalarından dolayı konsantrasyon sorunu yaşasalar da, bir şey gerçekten ilgilerini çekerse, uzmanlaşmakta fazla zorlanmazlar. Yine de bunu başarmaları için, uçarı yönlerini köreltmeleri gerekir. Bilgiye aç insanlardır ve kısa sürede birer entellektüel olurlar. İletişim konusunda üzerlerine yoktur; ilgi çekici ve canlı konuşmalarıyla her zaman ilgi odağı haline gelirler. Herkesle sohbet edebilir, diyaloglarda uyumu kolayca yakalayabilirler. Bahsedecek ortak bir ilgi alanı bulamazlarsa, bu sefer öğretme amaçlı konuşmaya başlar ve kendilerini dinletirler. İnsanlara nasıl ulaşacaklarını bilseler de bazen formalite yaklaşımları benimserler ve aslen dürüst oldukları için, bunları makyajlamayı da pek iyi beceremezler. Dillerini tam kapasite ile kullandıklarında, Ateş grubu kadar etkileyici önderler olup kitleleri yönlendirebilirler.

Tarafsız kalmayı, diğer gruplara göre çok daha iyi başarırlar. Güleç yüzlü ve son derece iyi niyetli olurlar. Yalnızlıktan hoşlanmaz, sosyal ortamlarda ise kendilerini bulurlar. Hareketli sosyal yaşamları, geniş arkadaş çevreleri ve konuşkanlıkları ile dışadönük insan portresi çizerler. Genelde sakin olsalar da, güçlü adalet duyguları nedeniyle haksızlık karşısında çileden çıkarlar. İşlerine düşkün ve çalışkandırlar. Sorumluluk duyguları gelişmiştir. Zekaları ile sorunların üstesinden gelmekte çoğu zaman zorlanmazlar. Emir altında olmaktan, kısıtlanmaktan, toptan engellenmekten, rutin işler yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmazlar. Sert biçimde eleştirildiklerinde, eleştirilen davranışlarını inatla sürdürdükleri görülebilir.

Fazla duygusal olmasalar da, bazıları çabucak alınır. Sevdikleri insanlara büyük önem verdiklerinden, onlara iyilik yaparken sadece haz duyar, menfaat beklemezler. Aynı şeyin, tanımadıkları insanlar için geçerli olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Farklı fikirler ve planlar üretir, bunları özellikle geleneksel fikirlere bağlı insanların yanında, onları şok edecek bir üslup ile açıklamaya gayret ederler. Sabit fikirli değillerdir ama bakış açıları da bir türlü normal esnekliği sağlayamaz, sürekli kıpırdayıp durur. Emeklerinin karşılığını sonuna kadar almak ister, aldıktan sonra da maddi kısmını sonuna kadar harcarlar. Eğlenmeyi severler. Aşk ilişkilerinde, ilk önce arkadaş olup olamadıklarına bakarlar. Eğer başarmışlarsa, evliliğe rahatça gidebilirler. Rahat bırakma ve rahat bırakılma taraftarıdırlar.

Eleştirmekten, kinayeden, ince esprilerden hoşlanırlar. Kırıcı olmaktan özenle kaçınırlar ve kendilerini kaybetmiş gibi göründükleri anlarda bile bunu başarabilirler. Yerine göre diplomatik olmayı becerebildikleri için, iyi birer müzakereci veya arabulucu olurlar. Farklılık istekleri, çoğunluğun arasında kaybolup gitmeyi kesinlikle reddeden yapıları ile birleşince, davranış ve hareketleri ile çeşitli ortamlarda kendilerini ön plana çıkarırlar.

Su Burçları

Su grubu burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır. Su grubunun başlıca özelliği, kırılganlığıdır. Bu insanlar dış etkenlerden yüksek seviyede etkilenmeye açıktırlar.

Su grubu burçları Yengeç, Akrep ve Balık'tır. Su grubunun başlıca özelliği, kırılganlığıdır. Bu insanlar dış etkenlerden yüksek seviyede etkilenmeye açıktırlar. Güçlü sezgileri olduğundan, dile getirilmeyenleri öğrenebilir ve ortaya çıkarılmayanları zihinlerinin gözünde görebilirler. Niyetleri sezer, düşünceleri okurlar. Bu yüzden de, ortada bir sebep yokmuş gibi gözükürken aniden çevrelerine tepki göstermeye başlayabilirler. Alıngan oldukları doğrudur ama her zaman çevrelerindeki insanların tahmin ettikleri sebepten dolayı çileden çıkmazlar. Titreşimlere duyarlı yapılarının algıladığı bir şey, kendilerini aniden herhangi bir hamle yapmaya itebilir. Sosyal, dışadönük ve sıcak görünürlerse bile, bunu daha çok yaşamın bir gereği olarak gördükleri için yaparlar. Aslında kendi içlerinde yaşar, dış dünyanın bir kopyasını kendi iç dünyalarında yaratır, her şeyi beğenecekleri şekilde değiştirirler.

Su gruplarıyla karşılaşanlar, bu kişilerin iç dünyasında birer kopyalarının bulunduğundan, farklı özelliklere sahip olup farklı işler yaptıklarından habersizdirler. Hayalci olmaya meyilli oldukları için, bütün evreni baştan yaratacak hayal gücüne sahip olurlar. Diğer taraftan, dış dünyayı sürekli içlerinde güncelledikleri için, etraflarında olup bitenlerin de farkındadırlar. Çevreyi sürekli gözler, analiz eder ve her şey hakkında bir fikir oluştururlar. Olayların içinde olsalar bile, aslında bir köşeye çekilmiş, yaşananları gözlemliyorlardır.

Kavrama yetenekleri güçlüdür; bir şeyin defalarca anlatılmasına ihtiyaç duymazlar. En ufak şeylerin bile nedenlerini araştırmaktan ya da belli sonuçlar çıkarmaktan zevk alırlar. Hırslı olmalarına rağmen, içlerindeki diğer her şey gibi, bunu da gizlerler. Onları uzun zaman tanımak bile kişiliklerini çözmeye yardımcı olmayabilir çünkü her insanın kendileri hakkında bilgisi olmasına pek izin vermezler. Aşık oldukları zaman dünyayı sevdiklerinin etrafında döndürürler. Onlara açılır, günlük hayatlarında fazla göstermedikleri romantik yanlarını ortaya çıkarırlar. Fedakarlık ve sadakat, aşık olan bir Su grubu burcunu tanımlar. Maddiyata, cinselliğe, mükemmeliyetçiliğe eğilimli olabilirler. Eleştirmek ve iğnelemekten hoşlanırlar.

Çoğunluktan farklı ilgi alanlarına yönelirler. Duygularıyla hareket eder, kolaylıkla karamsarlığa kapılır ama yılmadan mücadele etmeyi sürdürebilirler. Hiç görmedikleri insanlara yardım edileceğini duydukları zaman bile, kaynaklarını seferber etmekten veya cüzdanlarını masanın üzerine bırakıp gitmekten çekinmezler. Yerine göre içlerinden gediği gibi, yerine göre de bir plana göre hareket ederler. Ne olursa olsun, hedeflerine ulaşmak için güçlerinin sonuna kadar çabalarlar.

Toprak Burçları

Toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak'tır. Toprak burçlarının temel özelliklerinden biri güvenilir olmalarıdır.

Toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak'tır. Toprak burçlarının temel özelliklerinden biri; güvenilir olmalarıdır. Bu, karakterlerinin son derece iyi gelişmiş olmasından kaynaklanır. Analiz ve gözlem yetenekleri sabırlarıyla birleşir ve kendilerini dikkatli ve başarılı kılar. Yeni fikirlere kapalı olmalarına, mekanlarını kolay kolay değiştirmemelerine, alıştıkları durum ve yöntemlerin dışına çıkmamalarına, radikal değişikliklerden sanki vebaymış gibi kaçınmalarına neden olan sabit fikirlilikleri, onları aynı zamanda sadık, sorumluluk sahibi, sebat eden, başladıkları işi kesinlikle yarım bırakmayan ve kararlarını mutlaka uygulayan azimli bireyler haline de dönüştürür. Pratik zekaya sahip, titiz insanlar olduklarından, kavramları iyi algılar, üretkenlikleri ile sorunlara etkin çözümler getirirler. Geleneksel değerleri savunmaları ile bilinirler; dürüstlük, bağlılık ve vefa gibi özelliklerden yoksun olmaları düşünülemez. Mantıklı oldukları söylenebilirse de, hassas yapılarının sert baskısının doğurduğu kin tutma huyları nedeniyle dengelerini kaybetmeleri işten bile değildir.

Güçlü iradeye sahip olmak ve tedbiri elden bırakmamak, diğer belirgin özellikleridir. Uzun vadeye yayılmış planları takip ederek huzur bulurlar. Bunun, uzun süreli ilişkiler, sağlam evlilikler, içten dostluklar kurmaya yönelmelerinde de rolü vardır. Çok hareketli bir yaşam içinde boğulur, her türden insanın dahil olduğu bir sosyal çevrede rahat edemezler. Hayatın güzelliklerinden ve konfordan hoşlansalar da, istikrarı bozacak olan her türlü dünyevi zevkten uzak dururlar. Diğer taraftan, alıştıkları şeylerden vazgeçememeleri, bazı şeylerden ya da kişilerden ayrılmak zorunda kaldıklarında onları bunalıma sokabilir. Eşi tarafından terk edilen, işinden çıkartılan, aile büyüklerinden birini kaybeden Toprak burçları yıkılırlar. Hassas yapıları, güzellik ve estetiğe son derece duyarlı hale gelmelerini sağlar.

Sanat konusunda ince bir zevk sahibidirler. Çirkin bir binanın önünde veya kırık bir kaldırım taşının yanında durmuş söylenen bir yabancı, büyük ihtimalle Toprak burçlarından birine mensuptur. Kısa veya illegal yolardan para kazanmaya çalışmaz, gerçek kazancın çalışılarak elde edildiğini bilirler. İş hayatlarında derli topludurlar. Tembelliğe kaymazlar. Dakik olmayı, karşılarındaki insana saygı gösterme yollarından biri olarak algıladıklarından ve saygıya da son derece önem verdiklerinden, ne olursa olsun randevularına zamanında giderler. Bazen, sinir bozacak şekilde sağlıklarına düşkün olurlar. Hastalandıklarına dair evhamlara kapıldıklarında, uğraşılması güç kişilere dönebilirler. İnsanların kendileri hakkında düşündükleri önemlidir çünkü itibarın, çevrenin gözünde itibarlı olmakla sağlanabileceğine inanır, kişinin, insanlardan saygı görmeden kendi kendisini saygın ilan edemeyeceğini bilirler.

Giriştikleri işlerden olumlu sonuçlar almak, aykırı olmamak, dış görünüme önem vermek, bu anlamda dikkat edilmesi gereken noktalar olarak ortaya çıkar. Duygularını dışarıya sezdirmezler ama çok öfkelendikleri zaman da insanları kaçıracak kadar korkunç olmanın önüne geçemezler. Uyum sorunu çeker, benimsedikten sonra ise fanatik olabilirler. Gelenekler ve geçmişin izleri, Toprak burçları sayesinde var olmaya devam eder. istediklerini değil de emredilenleri yapmaktan bunalırlar. Hiçbir şeyi içlerine atmadıkları gibi, sembolik yollar veya hissettirmek gibi yaklaşımlarla da karşılık vermezler.