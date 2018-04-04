2018 DİB MBSTS sınavı ne zaman ÖSYM MBSTS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

DİB-MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri AİS'te yayımlandı. DİB MBSTS sınavı 2018 ne zaman ÖSYM MBSTS sınav giriş yerleri haberimizde yer almaktadır. 7 Nisan'da yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iiçin beklenen açıklama geldi. ÖSYM'nin duyurusuna göre DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri AİS'te yayımlandı ve adaylar belgelere erişim sınav yerlerini öğrenebilir ve sınava getirilmesi zorunlu olan sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirler. MBSTS giriş belgesi bağlantısı ile AİS'te DİB-MBSTS sınava giriş belgesi görüntüleme kısmına direkt ulaşabilirsiniz. Tabii belgenizi görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

DİB MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) hakkında duyuru yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda DİB MBSTS başvurularının alınacağı belirtildi. Ayrıca MBSTS kılavuzu da yayımlandı. Diyanet İşleri personeli için görevde yükselme, naklen atama, yer değişikliği gibi durumları etkileyecek sınav takvimi duyuruldu.

2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018-DİB-MBSTS), tarihinde 81 il merkezinde Nisan ayı içerisinde saat 14:30'da yapılacak ve 90 dakika sürecek olup adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak. Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını merak edecekler.

Diyanet personelinin en önemli sınavlarından birisi olan ve atama ile görevlendirmelere esas puanlamayı belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı sınav takvimine göre nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSMY tarafında yayınlanan 2018 yılı sınav takviminde MBSTS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri Sınav sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Temel Kurallar

Sınav sonuçları, Nisan ayı sonunda ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak MBSTS Sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulacak.

MBSTS Sınavına Kimler Girebilir?

Diyanet tarafından Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre bir yıl içinde görevde yükselmek isteyen, yurtdışına veya hacca görevli olarak gitmek isteyen veya bulunduğu camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenler bu sınava girmelidirler.

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

*Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

*Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM'ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir." hükmü yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.

Yurt dışında görevlendirilmek isterseniz 70 ve üzeri (daha önce böyle oldu) puan almış olmalısınız. Nakil sınavlarında Mbsts’nın ve sözlü puanın ortalaması alındığından Mbst sınavından da oldukça yüksek puan almanızda fayda var. Hac görevlendirmesinde ise görevli olarak kaç kişi alınacaksa en yüksek puan alandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Dolayısıyla Mbst sınavından her halükarda yüksek puan almanız yararınıza olacaktır.

MBSTS sınavı ilk yapıldığı yıllarda görevliler tarafından çok önemsenmedi. Fakat görev yerini değiştirmek isteyen birisi, eğer MBSTS sınavına girmemişse ne yaparsa yapsın yer değiştiremeyince bu gibi durumlar görevliler arasında yayıldı ve gittikçe MBSTS sınavına girenlerin oranı artmaya başladı.