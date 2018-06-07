İmar affı barışı 2018 müracaat formu son dakika Resmi Gazete İmar barışı başvuruları nasıl ve nereye yapılacak







İmar affı barışı 2018 başvuruları son dakika Resmi Gazete yapı kayıt belgesi ödemesi Edevlet giriş İmar barışı başvuru işlemi ile ilgili detayları bu haberimizde bulabilirsiniz. İmar affı barışı başvuruları nasıl yapılır? 2018 imar barışı müracaatlar e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İmar barışı müracaatları için aranan şartlar neler? İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek? Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Belge için başvurular, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden 'Yapı Kayıt Belgesi Formu'nun doldurulmasıyla yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek. İşte İmar affı barışı 2018 başvuruları son dakika Resmi Gazete detayları...



İmar barışına temel olacak ‘Yapı Kayıt Belgesi verilmesine’ ilişkin esaslar belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre belge 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek. Tebliğe göre, belge için başvurunun 31 Ekim’e kadar yapılması ve belge bedelinin 31 Aralık’a kadar ödenmesi gerekiyor.



İMAR BARIŞI AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başvuruların 8 Haziran Cuma günü saat 13.00’de başlayacağını belirterek, “e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaş kendisine 24 saat içerisinde vermiş olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş bekleyecek. SMS adresine ‘evet bilginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz’ diye bir haber gelecek. Parayı yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içerisinde bizim Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş olacak” dedi. Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Birim maliyet bedeli ise metrekare başına; tarımsal amaçlı basit binalar için 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 lira, villalar için 2 bin lira olarak belirlendi.



İmar barışı için başvurular yarın başlıyor

Konutlarda imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı için başvurular yarın başlıyor.



Konutlarda imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı için başvurular yarın başlıyor. Belirlenen esaslara göre 2 katlı, kendine ait binada oturan birinin Yapı Kayıt Belgesi için ödeyeceği bedel 125 metrekare evde ortalama 3 bin 200 TL olarak hesaplanıyor.



13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlandı. İmar barışı için başvurular 8 Haziran Cuma (yarın) saat 13.00’te başlayacak. Başvurular e-devlet ya da Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinde Yapı Kayıt Belgesi Formu’nu doldurmak suretiyle yapılacak.



‘CEP’E MESAJ GELECEK



Form doldurulduktan sonra, 24 saat içinde şahsın mobil telefonuna banka hesabı ve yatırılması gereken bedele ilişkin bilgi mesajı gelecek. Yalan ve yanlış beyanda Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, ödedikleri para Hazine’ye gelir kaydedilecek. İnşaat halindeki yapılar da yapı kayıt belgesi alabilecek. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapıların yaklaşık maliyet bedeli 200 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Başvurular, 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenecek. Bakanlar Kurulu bu süreleri 1 yıla kadar uzatabilecek.



40-50 MİLYAR TL BEKLENİYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara, İstanbul ve İzmir’de başvurular için ayrı birimler kurulacağını, İstanbul’da 40 başvuru noktası açılacağını söyledi. Vatandaşları dolandırıcılara karşı da uyaran Özhaseki, “Vatandaşlar başvurularını internet üzerinden yapabilir. Burada önemli olan parayı bir başka yere yatırmaması, kimseye para vermemesi, bir yolsuzluğa sebebiyet vermemesi. ‘Parayı bize verin biz sizin adınıza alırız’ diyenlere inanmasınlar” dedi. İmar barışından toplam 40-50 milyar TL gelir bekleniyor.



SEÇİMDEN SONRA İMAR YA SALARI GELİYOR



Yapı Kayıt Belgesi’nin üç ana başlıktan oluşan imar reformunun ilk adımı olduğunu söyleyen Özhaseki, “Seçimden sonra imar yasaları gelecek, belediyelerle ilgili hazırlıklar var, depreme hazırlıkla ilgili düzenlemeler var” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ilgili detayları düzenlenen basın toplantısında anlattı.



ÖRNEK 1: KONUT



Ankara altındağ’da yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina



Mahalle adı: Atıfbey



Cadde/Sokak adı: Orhangazi



Rayiç değer: 320 TL



Yapının yaklaşık maliyeti: 125x600 = 75.000 TL



Arsa için emlak vergisi değeri: 100x320 = 32.000 TL



Toplam bedel: 75.000+32.000 = 107.000 TL



Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 107.000x 0.03 = 3.210 TL



ÖRNEK 2: İŞYERİ



Ankara Mamak’ta yer alan 200 metrekare arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı işyeri olan toplam 300 metrekare bina



Mahalle adı: Boğaziçi



Cadde/Sokak adı: 1060. Sokak



Rayiç değer: 250 TL



Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000 = 300.000 TL



Arsa için emlak vergisi değeri: 200x250 = 50.000 TL



Toplam bedel: 300.000+50.00 = 350.000 TL



Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 350.000x0.05= 17.500 TL



YAPI BİRİM MALİYET BEDELİ METREKARE FİYATI (TL )



Tarımsal amaçlı basit binalar: 200



1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600



3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1000



8 ve daha yüksek katlı binalar: 1600



Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2000



Güneş Enerjisi Santralları (GES): 100.000 Lira/megavat



PARA KAPTIRMAYIN



Özhaseki, bedelin başvuru ardından gelen habere göre yatırılacağını söyledi. Vatandaşlara da bu konuda uyarıda bulunan Özhaseki “Burada önemli olan vatandaşın bir başka yere yatırmaması, vatandaşın kimseye parayı vermemesi” ifadesini kullandı. Özhaseki internetten başvuramayanlar için Ankara, İstanbul, İzmir’de ofisler kurulduğunu diğer illerde ise Çevre Şehircilik il Müdürlüklerine müracaat yapabileceğini belirtti.



Seçim sonrası yeni yasalar yolda



Yapı Kayıt Belgesi’nin imar konusundaki 3 ana başlıktan oluşan hazırlıklarının ilk kapısı olduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki, “Ümit ediyorum ki seçimlerden sonra, Meclis’in normal çalışma takvimi içerisinde kesinlikle imar yasaları gelecek. Belediyelerle ilgili bir takım hazırlıklar var gelecek. Depreme hazırlıkla ilgili yasalarımız var onlar gelecek. Çünkü bunlar bizim olmazsa olmazlarımız, vazgeçilmezlerimiz.” dedi.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detaylarını açıkladı. Bakan Özhaseki, kamuoyunda "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Başbakan Binali Yıldırım, İmar Barışı’na başvuruların 8 Haziran’da başlayacağını belirterek, “31 Ekim 2018’e kadar devam edecek. Vatandaşlarımdan talebim bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak” çağrısı yaptı. İmar Barışı yasası ile vatandaşlarımızın kangren haline gelmiş bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin iş yeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek ve bundan sonra bu durumlara müsamaha gösterilmeyecek. Tarihin en büyük imar barışı yasasıyla vatandaşlarımızın devam eden köklü bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz.







CUMA GÜNÜ MÜRACAATLAR ALINMAYA BAŞLANACAK



Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla başbaşayız. Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor. İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız.



2 GÜNDE BİTECEK



Yapı Kayıt Belgesi için işlemler 1-2 günde bitecek. Ayın 8'inde başlatılacak işlem en geç 10'unda bitecek.



50 MİLYAR LİRA BEKLENİYOR



Kat mülkiyetlerinde binada oturanların tamamının rızası gerekecek. Bize herkesin imzası alınıp başvuru yapılabilecek. Buradan 50 milyar lira gibi bir kaynak sağlanacak. Bu para kentsel dönüşüm için kullanılacak.

Müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılacak



Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek.



Müracaatların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalıyla alınabilecek.



Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.



Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.



Ödemeler nasıl yapılacak?



Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.









Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.



Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.



Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.



Ruhsatsız binaya bedelin tamamı ödenmeden belge düzenlenmeyecek



Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olacak.



Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek.



Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına da sahip olacak.



Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek söz konusu belge düzenlenecek.



Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanamayacak.



Yapı Kayıt Belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.



Yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek



Tebliğe göre, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak.



Belge verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.



Belge alındıktan sonra, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapabilecek.





Bunun için Yapı Kayıt Belgesi, mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine dair ilgili belediyesinden alınan belge, bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya maliklerce imzalanmış yönetim planı, Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya lisanslı harita kadastro büroları tarafından düzenlenmiş zemin tespit tutanağı ile ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulabilecek.



Ancak daha önce Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin Bakanlık hesabına yatırılmasından sonra, tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılabilecek.



Kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ek 1'inci maddesinin uygulanmasına da engel teşkil etmeyecek.



İnşaat halindeki yapılar da düzenleme kapsamında



Öte yandan, inşaat halindeki yapılara da 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlara izin verilen düzenleme kapsamında belge sahibi yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilebilecek.



Hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar ne olacak?



Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.



Bu şekilde yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde 10'u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.



Taşınmazın yüz ölçümü büyük, üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan parsellere ayrılacak, bunun mümkün olmaması durumunda ise taşınmaz hisseli olarak satışa çıkarılacak.



Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapılara ise Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılabilecek.



Boğaziçi sahil şeridi ve tarihi alanlardaki yapılara belge yok



Tebliğle, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapıların ayrıntıları da belirlendi.



Buna göre, 18 Kasım 1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı kanunun geçici 16'ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait araziler üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.



Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda ise belge iptal edilecek ve bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınacak. Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış bedel de iade edilmeyecek, belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.









Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi



Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu ise malikin sorumluluğunda olacak.



Öte yandan, Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin denetimini de Bakanlık yürütecek.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" başlıklı 206'ıncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.



Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. Bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek.



İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİYLE İLGİLİ SORULAR



Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sorulara ise şu yanıtları verdi:



İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?



31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.



İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?



-Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.



Yapı Kayıt Belgesi Nedir?



-İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.



İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?



-Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.



Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?



-Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.



İmar Barışı'ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?



-İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.



Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?



-Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.



İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?



-Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.



-İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?



-Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.



Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?



- Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.



Hangi yapılar İmar Barışı'ndan faydalanamayacak?



-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.



Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?



-Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?



-Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.



E-DEVLET'LE YAPILACAK BAŞVURULARDA HANGİ BELGELER İSTENECEK



İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:



1) E-devlet şifresi. 2) Geçerli bir cep telefonu numarası 3) Geçerli bir e-posta adresi 4) Beyan edilecek yapının adresi 5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2) 7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı 8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.) 9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2) 10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)



İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak.

Başbakan Yıldırım 50 yıllık kangren olmuş bir meseleye çözüm getireceklerini duyurduğu imar barışına ilişkin açıklamasında, "Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var.



İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar? İmar barışı nedir, kimleri kapsıyor? İmarsız yapılara tapu verilecek mi? 2018 imar barışı yönetmeliği ve imar barışı başvuru işlemi nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İmar affı barışı başvuruları nasıl yapılır? 2018 imar barışı müracaatlar e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak? İmar barışı müracaatları için aranan şartlar neler? İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek? Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Belge için başvurular, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden 'Yapı Kayıt Belgesi Formu'nun doldurulmasıyla yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek. İşte İmar affı barışı 2018 başvuruları son dakika haberleri...

