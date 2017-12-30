2018 MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları son dakika ne zaman Yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi hangi kanalda saat kaçta

Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi, 2018 yılbaşı özel çekilişi için yapılacak programı açıkladı. Vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle bayiler önünde kuyruklar oluşturmaya devam ederken aynı zaman yılbaşı özel çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçlar ne zaman belli olacak merak ediyor. Milli Piyango İdaresi, resmi sitesinde yılbaşı özel çekilişi programını açıkladı. Yılbaşı özel çekilişi, mpi.gov.tr sitesinde çekiliş günü canlı yayında takip edilebilecek. İşte 2018 yılbaşı özel çekiliş saatleri... İdaremizin 31 Aralık 2017 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 61 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.



2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?



İdaremizin 31 Aralık 2017 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 61 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLETLERİ TÜKENMEK ÜZERE



Eminönü'nde Milli Piyango bileti satın almak için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesine akın eden binlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 61 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran binlerce vatandaş, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Nimet abla gişesine koştu. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayalleriyle gişe önünde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu. Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğundaki kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.



Milli Piyango kazananların sonu mutlu olan var mı?



Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken 61 milyon liralık büyük ikramiye hayalleri zorluyor. Peki milli piyango büyük ikramiyesini kazananlara ne oldu, piyango kazanıp da mutlu olan var mı? Milli Piyango haram mı diyanet fetvası ne diyor?



Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 31 Aralık 2017'yi 1 Ocak 2018'e bağlayan saatlerde sahibini bulacak. 61 milyonluk ikramiye bir yandan hayaller kurdururken bir yandan da 'tedirgin' ediyor. Piyangonun haram olması ve kazanana hayır getirmediğine dair inancı daha önceki talihlilerinin acı sonu da pekiştiriyor.



Yılbaşı ikramiyesi için Diyanet İşleri her yıl 'haramdır' açıklaması yapar. Diyanet fetvasında bu parayı bağışladığınızda bile 'hayır' beklemeyin deniliyor. Genel inanış da piyangodan çıkan paranın hayır getirmeyeceği şeklinde. Peki öyle mi? Gelin büyük ikramiyeyi kazananların sonlarına bakalım.







MİLLİ PİYANGO KAZANANLARIN ACI SONU



Milli Piyango haram mı sorusuna yanıt olacak bir örnekle başlayalım. İsmi Mustafa Savgan. Onun hakkında "Kaybedebilme Kabiliyeti" adlı bir belgesel bile çekildi. Neden mi? Çünkü kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.



İLK İŞİ KARISINDAN KURTULMAK OLUYOR



Mustafa Savgan büyük ikramiyeyi kazanınca ilk iş karısını boşamak istiyor. Yaptıklarını da şöyle anlatıyor : “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını 2 ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim, evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul’a döndüm. Yıl 1985'ti. Cağaloğlu’nda bir handa hem gece bekçiliği, hem de ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Eşimin açtığı dava sonucu boşandım. Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor.”



Kazandığı 4 büyük ikramiyeyi de tüketen Savga o paranın hayrını hiç görmedi. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde yapayalnız ve beş kuruşsuz hayata gözlerini yumdu.



MİLLİ PİYANGOYU KAZANAN AHMET SARI'NIN SONU : Afyon Karahisar'ın Dazkırı ilçesi Akyarma köyünde doğan 82 yaşındaki Ahmet Sarı'nın, aldığı çeyrek bilete 1964 yıl başı çekilişinde büyük ikramiye vurdu. Kazandığı parayla lüks bir yaşam süren Ahmet Sarı, önce 6 çocuğunu evlendirdi kalan parayla da koyun ticaretine girdi. Milli piyango ikramiyesi ona da hayır etmedi. Parası suyunu çekti, koyun ticareti battı. Eşinden boşanmak zorunda kalan Ahmet Sarı huzurevine sığındı.



PİYANGO BANA HAYIR GETİRMEDİ : 50 yıl önce piyango kazanana kadar güzel bir hayatı olduğunu anlatan Sarı, şunları anlatıyor : "Piyangoda bana 10 bin lira düştü. O parayla hayvancılık yaptım. Koyun aldım. Aileme iyi bir hayat sunmak istedim. Daha sonraki yıllarda maalesef param bitti. Para da bitince geçimsizlikler olmaya başladı, eşimden boşandım. Hiç param kalmadı, bakıma muhtaç oldum. Torunum beni huzur evine getirdi. Bana dışarıda kimse bakmadı. Ben de 4 yıldır buradayım. Şimdi sadece yaşlılık parası alıyorum."



MİLLİ PİYANGO ÇIKAN MEHMET SARIOĞLU'NUN SONU: Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun hayatı da para yüzünden tepe taklak oldu. Bir anda zengin olan Sarıoğlu, iyi bir hayat yaşamaya başladı. Paralar suyunu çekince Sarıoğlu üç kuruşa muhtaç hale geldi.



Yeşil karttan faydalanmaya başlayan Sarıoğlu, devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken kısa bir süre sonra evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu bu evde ölü bulundu. Sarayköy Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Sarıoğlu'nun donarak öldüğü belirlendi.



PİYANGO ÇIKAN ORHAN ULUSOY'IN YAŞADIKLARI : 1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı 3 sene içinde kabusa döndü. İşleri ters gitmeye başlayınca kızı evden kaçtı. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, 3 yıl içinde iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu.” diyor.



AYHAN YALÇINKAYA - PİYANGO TALİHSİZİ



Edirne’de 11 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanan Ayhan Yalçınkaya, zengin olunca ilk iş memurluğu bıraktı. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten Ayhan Yalçınkaya, huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğini ve Milli Piyango bileti aldığı için bin pişman olduğunu söylüyor.



NURETTİN ÇINAR : YILBAŞI İKRAMİYE SEFASI BATIRDI



Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar da piyangozedelerden. Kendisine 90'lı yılların başında Milli Piyango’dan o zamanın parasıyla 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, kendisine bir şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları kendi ağzıyla şöyle özetledi:



-“Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin ahı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.”



Şimdi işsiz olan Çınar, artık Milli Piyango bileti satın almıyor.



AHMET BAYRAM KENDİNİ ASTI



Erzurumlu Ahmet Bayram'ın hayatı 2005 yılbaşında çeyrek biletine büyük ikramiyenin isabet etmesiyle bir anda değişti. Uzun süredir işsiz olan 9 çocuk babası Bayram, hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek 5 milyon liralık ikramiyenin 4'te biri olan 1 milyon 250 bin TL'sini aldı. Parasıyla ilk iş olarak kendisine peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini gece hayatına veren Ahmet Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evlendi. 5 aylık hamile olduğu öne sürülen bu kadından da bir çocuk bekleyen Bayram, bir akşam saatinde eski eşinin yaşadığı Pendik'teki eve gitti. Çok borcu olduğunu söyleyerek, eski eşinden, üzerine yaptırdığı gayrimenkulleri satarak parasını vermesini isteyen Bayram olumsuz yanıt aldı. Evine dönünce banyoya giren Bayram'dan uzun süre ses çıkmayınca büyük kızı kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Babasının kalorifer borusuna asılı cesediyle karşılaştı. Ahmet Bayram kendi canına kıymıştı.



CEM POSTACI EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI



Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı da para yüzünden felaket yaşayanlardan biri... 1996’da oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyor.

Oğlunu kaybettikten sonra bir daha bilet almamaya karar veren talihli, kendisine çıkan paranın hayırlı olmadığını dile getiriyor. Kazandığı ikramiyeyle emlak işine giren Postacı, bir süre sonra iflas etmiş.



YUVAM DAĞILDI EŞİM TERKETTİ



İşlerinin bir dönem çok iyi gittiğini, hiç tanımadığı kişilerin akraba olarak karşısına çıktığını anlatan Postacı, şimdi kimsenin kendisine yardıma yanaşmadığını vurguluyor. Postacı, “Para mutluluk getirmiyor, yuvam dağıldı, toparlamak için varımı yoğumu harcadım. Eşim beni terk etti. Şimdi bir otomobilim, evim ve emekli maaşım var. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı.” diyor.



SALİH GÜMÜŞÇAY : MEZARINDA BİLE RAHAT BIRAKMADILAR



Salih Gümüşçay milli piyangodan 1989'da 5 milyar lira kazandı. Parayı kazandıktan sonra yüzlerce akrabası çıkan Salih Gümüşçay, 1 yıl sonra hayatını kaybetti. Ölüm döşeğinde tek başına olan Salih Gümüşçay'ı sonradan çıkma akrabaları mezarında bile rahat bırakmadı. Gümüşçay mezarı milli piyango parasını almak isteyen akbarabalar tarafından DNA testi için açtırıldı.



SÜLEYMAN ORHAN : Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan'ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. En sonunda iflas etti ve beş kuruşa muhtaç oldu.



PİYANGO BİLETİNİ KAPIYA YAPIŞTIRAN TALİHLİ



Bugüne kadar piyango kazanıp mutlu olan var mıdır bilinmez ama bugüne kadar yaşanmış en ilginç yılbaşı çekilişi 1963 yılında oluyor.



O yılki yılbaşı özel çekilişinde bilet alan bir vatandaş bileti kaybolmaması için odasının kapısına yapıştırır. Büyük ikramiyenin 2 milyon lira olarak belirlendiği bu çekilişte büyük ikramiye o vatandaşa çıkar. Çeyrek bilet aldığı için payına büyük ikramiyeden 200 bin lira düşmektedir. O devirde de büyük paradır. Milli Piyango'nun, biletin yırtılması halinde ödeme yapmayacağını bilen bu vatandaş, bileti kapıdan çıkartmayı riskli bulur. Düşünür taşınır ve kökten bir çözüm yoluna gider. Kapıyı yerinden söker bir hamalın sırtına yükleyip Milli Piyango İdaresi Bahçekapı Şubesinin yolunu tutar.



İŞTE KAPI İŞTE BİLET



Adının açıklanmasını istemeyen talihli, karlı kış gününde hamala taşıttığı kapılı bileti, ''Aman dikkat, destur, açılın'' diyerek zor bela Şubeye ulaştırır. Milli Piyango'da kendisini karşılayan görevliler şaşkındır. Talihli ise hiç bozuntuya vermez ve görevlilere ''İşte kapı, işte bilet'' der. Görevliler hayretlerini gizleyemez, o zamana kadar çok ikramiye ödemişlerdir ama ikramiyeli biletin kapıyla getirildiğine ilk kez tanık olurlar. Görevliler, ikramiyenin ödenmesi için biletin incelenmesi ve arka yüzünün kontrol edilmesi gerektiğini söyler. Bunun için biletin yırtılmadan kapıdan sökülmesi gerekmektedir.



BİLET YIRTILIRSA PARALAR GİDER



Büyük ikramiyeyi kazanan yılbaşı bileti, talihlinin ''Aman dikkat edin, bilet yırtılarsa, paralar da gider'' uyarısının eşliğinde, sıcak suyla yumuşatılarak birbir özenle kapıdan sökülür. Biletin arkasının görevlilerce kontrol edilmesinin ardından talihliye ikramiyesi ödenir. Bu olay gerçektir ve Milli Piyango İdaresi'nin kayıtlarında yer almaktadır.



Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.