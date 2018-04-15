MSÜ sonuçlarını sorgula 2018 ÖSYM MSÜ baraj puanı soruları nasıl tercihler ne zaman

2018 MSÜ sonuçları merak ediliyor. baraj puanı soruları nasıl tercihler ne zaman ÖSYM MSÜ sınav sonuçlarını sorgulama ekranı haberimizde yer almaktadır. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Binlerce adayın katılım gösterdiği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları günün en çok araştırılan konularından biri olmuştu. 2018 iş takviminde yer alan bilgiye göre sonuçlar 12 Nisan'da açıklanacaktı. MSÜ 2018 sonuçları için sabırsızlanan adaylar sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ederek sonuç duyurularını kontrol etti. MSÜ sınav sonuçlarını araştıranlar ÖSYM’nin resmi sitesinden sonuçlarını kontrol edebilir. Bilindiği gibi Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo aşağıda yer almaktadır.

2018 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

MSÜ sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sonuçlar için ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine giriş yapılmalı.

Adaylar bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sorgulayabilir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik düzenlenen sınav bu yıl ilk kez organize edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışma hayali kuran çok sayıda kişi sınava başvuru yapmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağrılacak. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM'nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler yetkili kurumlar tarafından belirlenecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.i alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.

MSÜ 2018 SORU VE CEVAPLARI

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bir süre önce erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden açıkladı.

ÖSYM MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİNİN BAŞVURDUĞUNU AÇIKLADI

Toplam 300 bin 856 kişinin başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren aday sayısı, ÖSYM verilerine 293 bin 432 olarak yansıdı. Sınava girmeyen adayların sayısı 7 bin 424 olarak açıklanırken, 183 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

ÖSYM, sınavla ilgili ortalama ve standart sapma verilerini açıkladı;

Türkçe'de 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 15,101 olurken, standart sapması 9,043;

Sosyal Bilimler'de 25 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 4,853, standart sapması 3,713;

Temel Matematik'te 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 8,169, standart sapması 9,223;

Fen Bilimleri'nde 20 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 3,012, standart sapması 4,284;

HANGİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE ALACAK?

Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo;

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.