Öğretmen 2. Dönem sene sonu karne görüşleri mesajları 2018 Öğretmen e okul karne görüşleri neler



2018 Öğretmen karne görüşleri, okulların kapanmasına yakın bir zamanda araştırılan konular arasında yer almasıyla birlikte konu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. 2. dönem karne görüşleri, yıl sonu karne görüşleri, eğitimhane 1. 2. 3. 4. sınıfları ilk okul ve ortaokul öğretmen karne görüşleri mesajları star.com.tr adresinde. Çok değerli öğretmen arkadaşlarımız için öğrencilerin karnelerinde bulunan öğretmen görüşü bölümlerini rahatça doldurabilmeleri için öğretmen karne görüşü örnekleri hazırladık. Bu sayfamızda öğretmenlerin karnelere yazabilecekleri çok başarılı öğrenciler için karne görüşleri, başarılı öğrenciler için karne görüşleri, orta seviyedeki öğrenciler için karne görüşleri ve düşük seviyedeki öğrenciler için karne görüşlerini bulabilirsiniz. Sayfamıza katkıda bulunmak için sizde karne görüşü örneği yollamak isterseniz bize yorum bölümünden yazabilirsiniz. 2017-2018 2. Dönem Sonu Öğretmen Karne Görüşleri. Kısa Öğretmen Karne Görüşleri 2017-2018. Öğretmen karne görüşleri kısa ve anlamlı. 2. dönem en güzel öğretmen karne görüşleri. İlkokul, ortaokul, lise öğretmen karne görüşleri detayları için lütfen tıklayınız...



1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)



1- Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim. Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı. “Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim.”



2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler Çalışma disiplinini artırmalısın. Çalışmalarına ara vermeden devam etmelisin. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.



Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır. Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle… Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle… Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin. ……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli. 3- Başarısız Öğrenciler Derslerinde …..ve…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi. Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil. Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı. Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.



5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)



1- Çok Başarılı Öğrenciler Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum. Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim. Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.



ÖĞRETMEN 2. DÖNEM KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ







ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.

İnsan kendisi için karar verir! Bu yüzden eğitimin amacı karar verme yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Kararlı bir öğrenci olduğun ve kararlı şekilde çalıştığın için her türlü takdiri hak ediyorsun.



Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun. Bu başarılarının devamını dilerim.

Sorumluluk sahibi, liderlik yönü güçlü, çalışkan, idealist, öğrencimi ve değerli ailesini tebrik ederim.

Her alanda başarılı bir dönem geçirdin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.

Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur.

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun. Seni çok tebrik eder başarılarının devamını dilerim.



Terbiyeli, çalışkan, örnek, başarılı bir yılı geride bırakıyorsun. Başarılarının devamını dilerim.

Tebrik ederim. Derslerinde çok başarılısın, seninle gurur duyuyorum. İleride daha da başarılı olacağına inanıyorum. Başarılarının devam etmesini dilerim.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Derslerinde göstermiş olduğun başarı ve gayretin için tebrik ediyorum. Ben seni her zaman düzenli ve davranışlarıyla örnek biri olarak tanıdım umarım hayatın boyunca hep başarılı olursun.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Derslerindeki başarıların ve örnek davranışların için tebrik ediyorum. Başarmak zor değil çalışmakla her zorluğun üstünden gelebilirsin unutma bunu örnek öğrencim. Başarılar.

Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Başarılarından dolayı seni kutlarım.





BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik ederim. Zeki ve çalışkansın, arkadaşlarınla iyi geçiniyorsun. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum. Böyle çalışmaya devam edersen ileriki hayatında hedeflerine ulaşabileceğine eminim.



Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Derslerde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.





ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Gayretli zeki ve başarılı bir öğrencisin fakat hayatta her şey insanın istediği gibi olmayabilir. Hayatın güzelliklerini görüp mutlu olmasını bilmelisin. Mutluluklar senin olsun.

Başarı için her şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir. Senin çok başarılı olacağına olan inancım tamdır.

Son üç haftada göstermiş olduğun performansın ömür boyu seninle olmasını diliyorum. Unutma başarının sırrı kesinlikle çalışmaktır.

Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Tatlım derslerinde göstermiş olduğun başarıdan ve örnek davranışlarından dolayı tebrik ederim biraz daha çalışırsan daha başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar.

Canım benim! Derslerinde göstermiş olduğun başarıdan ve örnek davranışlarından dolayı tebrik ederim ama biraz daha gayret etmelisin umarım ömür boyu başarılı olursun. Başarılar.

Zekisin fakat derslerine az çalışıyorsun canım biraz gayret ederek daha başarılı olacağına inanıyorum, ömür boyu mutluluk ve başarı diliyorum. Başarılar.



Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Tatlı yavrum, biraz daha gayretle daha başarılı olacağına inanıyor, öpüyorum.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.





DÜŞÜK SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN