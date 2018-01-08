2018 PÖH alımı EGM Polis Özel Harekat (PÖH) alımı 2018 lise mezunu ne zaman başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. En az lise mezunu PÖH alımı ne zaman yapılacak? Bayanlara kadro açıldı mı? Polis olmak isteyen adaylarda aranan şartlar nelerdir? Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Polislik bünyesinde olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaya gözlerini çevirdi. POMEM okullarında boşluk varsa 10 bin kişilik PÖH alımı bu sene yapılabilir fakat yoksa Polis Özel Harekat PÖH alımları seneye sarkabilir. İşte sık sık araştırılan 2018 PÖH alımı EGM Polis Özel Harekat (PÖH) alımı 2018 lise mezunu ne zaman başvuru şartları nelerdir soruların yanıtları haberimizde!

POMEM PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) alımı ne zaman yapılacak, PÖH alımında aranacak şartlar nedir. 21. dönem POMEM alımlarında mülakat süreci devam etmektedir. Mülakat sürecinin tamamlanması ve adayların eğitime başlamasının ardından yeni dönem alımlarının yapılması bekleniyor. Bu da kesin olmamakla birlikte 2018 yılının 2. veya 3. ayına tekavül etmektedir. POMEM okullarında boşluk varsa 10 bin kişilik PÖH alımı bu sene yapılabilir fakat yoksa Polis Özel Harekat PÖH alımları seneye sarkabilir.

Polis Özel Harekat (PÖH) alımları bilindiği üzere belirli eğitimlerden geçirilerek yapılmakta olup genel olarak alımlar POMEM kapsamında yapılmaktadır. 19. dönem POMEM alımı PÖH sınıfı için yapılmış ve 20. dönem ile 21. dönem alımları ise normal polis sınıfı için yapılmıştı. Şimdi adaylar gözlerini 22. dönem POMEM'e çevirdi ve yeni dönem alımlarının 22. dönem POMEM ile yapılabileceğini tahmin etmektedir.

Henüz yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat yeni dönem POMEM alımlarının en erken 3 - 4 ay sonra yapılacağı tahmin edildiği için PÖH alımlarının da önümüzde ki ilk 6 aylık süreç içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir.

EN AZ 10 BİN PÖH MÜJDESİ BEKLENİYOR

Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili tahmini kontenjan 10 bin olarak dile getiriliyor. Peki bu alımlarda kadınlara yer verilecek mi? Şüphesiz... Çünkü İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, son alımlarda kadın kontenjanının ihtiyaç olmadığı için ayrılmadığını fakat yeni alımlarda kadın adaylara mutlaka yer ayrılacağını bildirdi. TBMM'de konuşan Bakan Soylu, kontenjan konusundaysa sessiz kalmayı tercih etti. POMEM, PMYO ile ilgili de net bir açıklama henüz bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın tüm branşlarda toplamda 14-15 bin civarında personel alımı yapması bekleniyor.

MSB PERSONEL ALIMI TAHMİNLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın alımlarıyla ilgili ortaya atılan iddialarsa, yenişafak'ta yer almıştı. MSB'nin 2018 yılında 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay alımı hedeflediğini bildirmişti. Subay ve astsubay alımlarının harici, uzman erbaş , sözleşmeli er alımları da 2018 yılında gerçekleşecek. MSB'nin toplamda 43 bin civarında personel alımı hedeflediği öne sürülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 45 bin olarak açıklanmıştı.

LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK Mİ?

Adayların en merak ettiği sorulardan bir tanesi olan lise mezunları PÖH alımların başvurabilecek mi sorusunun yanıtı nedir? PÖH alımları POMEM kapsamında yapılmaktadır. PÖH alımlarına ön lisans mezunları kesin olarak başvurabilecektir, ancak bir karar çıkartılarak lise mezunlarının da başvuru yapabilmelerine olanak sağlanabilir.

Yeni dönemde PÖH alımının yapılacağı tahmin edilmektedir fakat Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ne zaman yapılacak, kaç kişilik alımlar olacak henüz bir bilgi yok.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

Yönetmeliğe göre eğitim süresi en az 5 aydır. Haftada en çok 30 saat ders verilir. Çarşamba günleri öğleden sonra ders yerine sosyal aktiviteler yapılır.

POMEM PÖH İÇİN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

d) Boy - kilo orantılı olmamak

e)Alkol yada uyuşturucu bağımlısı olmamak

PÖH Eğitimi Veren Okullar

1- Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

2- Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

3- Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

4- Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

5- Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

6- Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi.

2016 POLİS MAAŞLARI NE KADARDI?

Polis maaşları hesaplanırken özel harekat polisi, çevik kuvvet polisi ya da doğuda görev yapan polis şeklinde maaşlar hesaplanmaz. Özel harekatçı bir polisin maaşı ile normal polisin maaşı aynıdır. Ya da çevik kuvvet polisi ile trafik polisinin maaşı aynıdır. Ancak aldıkları görev tazminatları farklıdır. Batıda görev yapan polis görev tazminatı olarak 100 TL alırken, doğuda görev yapan polis 400-500 TL kadar bir görev tazminatı alır. Ya da doğuda görev yapan bir özel harekat polisi ortalama 1000 TL görev tazminatı alır. Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL

Geçen yıl da KHK ile alım olmuştu

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 10 bin özel harekat polisi alımı için EGM'ye kadro ihdas edilmişti. Kadro ihdasını yanı sıra PÖH alımındaki bazı şartlar da KHK ile esnetilmişti. KHK'da yer alan hüküme göre polis özel harekat alımında eğitim seviyesi lise düzeyine çekilirken başvuru aşamasında istenen sınav şartı da kaldırılmıştı. Bu KHK'nın ardından yayımlanan yeni kararnamede ise askerlik şartı da kaldırılmıştı. bu düzenlemelerin ardından geçtiğimiz yıl açılan 10 bin PÖH kadrosuna 280 binden fazla aday başvuru yapmıştı.

Bayan adaylara kadro müjdesi!

Geçtiğimiz gün TBMM'de MHP'li Arzu Erdem, geçtiğimiz yıl yapılan PÖH alımında bayan adaylara hiç kadro ayrılmadığını gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığına yeni dönem alımında bayan PÖH alımı olacak mı sorusunu yöneltmişti. Bakan Soylu ise yeni dönem de bayan adaylara da kadro ayrılacağını onların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Bakan Soylu'nun bu açıklaması KHK'dan aylar sonra gelmişti. Bu nedenle yapılacak PÖH alımında bayan alımı arttırılması beklenmektedir. Bu da genel alım sayısının artması anlamına gelmektedir.

Polis meslek eğitimi için alınacak adaylarda aranacak şartlar

- Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

- 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

-Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.