2018 Regaip Kandili ne zaman nasıl ibadet edilir Regaip ne demek

Regaip Kandili'nin ne zaman olduğu ve Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edileceği tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. Mübarek üç ayların başlangıcı olan bu özel günde, eller semaya açılacak ve ibadetler edilecek. Mübarek 3 ayların başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Üç aylar olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusu birçok kişi tarafından soruluyor. Regaib kandiline de kısa bir süre kaldı. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili’nin idrak edilmesine çok kısa bir zaman kaldı. Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edileceği ve Regaip Kandili'nin öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. İslam alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandili hakkında merak edilen detayları derledik... İşte Regaib Kandili 2018 tarihi ve 3 ayların başlangıç tarihleri...



REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Milyonlarca inanan vatandaş tarafından beklenen Regaip Kandili, 2018 yılı dini günler takvimine göre bu yıl 22 Mart'ta idrak edilecek. Regaip kandili aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların başlangıcını da simgeliyor



Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili'nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Regaib Kandili 2018 ne zaman, Regaip ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları aranıyor. Regaip Kandili 22 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek.



2018 KANDİLLERİ



22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.



13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.



30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.



19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.



19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.



RAMAZAN AYI NE ZAMAN? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.





REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?



1) Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



2) Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.



6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



8) Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



10) Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.



11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;



15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.



16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.



16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı

REGAİP NE DEMEK?



Regaib kelimesi; "çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)



Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.



REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?



Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak Kandil geceleri yapılan ibadetler belirlidir.



* Kur'an-ı Kerim okuyarak,



* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,



* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,



* Allah rızası için namaz kılarak,



* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,



* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,



* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,



* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,



* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,



* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,



* Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.



REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?



Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;



"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55



"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186



"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi 286



REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER



Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]



Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]



Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]



Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]



Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]



Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]