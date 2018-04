2018 Şaban ayı ne zaman idrak edilecek? Şaban ayı önemi nedir işte fazileti ve okunacak duaları

2018 Şaban ayı ne zaman idrak edilecek? Şaban ayı önemi nedir bu günün fazileti neler olacak? Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başladı. Müslüman aleminin en önem verdiği 3 aylar vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Bu mübarek ayların başlama tarihleri ise merak konusu olmuştu. Şaban ayı, içerisinde barındırdığı maneviyatıyla Müslüman aleminin önem verdiği bir aydır. Mübarek üç aylardan birisi olan Şaban ayı, Hadis-i Şerif'e de yansıdığı gibi Hz. Muhammed'in ayı olarak bilinmektedir. Şaban ayı, mübarek üç ayların içerisindeki ikinci aydır. Faziletleri ve yapılacak olan ibadetleri ile merak edilen Şaban ayı, milyonlarca Müslüman'ın merakla araştırdığı ay olmaya devam ediyor. İşte, Şaban ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken ibadetler hakkında bazı bilgiler



Mübarek üç aylardan ilki olan Receb Ayı sona erdikten sonra, Üç Aylar'ın ikincisi olan Şaban Ayı 17 Nisan 2018 Salı günü başlayacak. Şaban Ayı mümkün olduğunca ibadet ederek geçirilmelidir. Şaban Ayı'nda, Salevât-ı şerîfeye devam etmek, İstiğfâr-ı şerîf, Salevât-ı şerîfe, İhlâs-ı şerîf okumak, teheccüd ve tesbih namazları kılmak ve Hatm-i Enbiyâ yapmak gerekmektedir.



İslam dünyasını ve hepimiz yakından ilgilendiren Müslüman alemi için özel bir önemi olan Recep, Şaban ve Ramazan, üç ayları oluşturuyor. Şaban ayı hicri takvimin 8. ayına denk gelmektedir. Bu önemli ayda yapılacak farz ve sünnet olan ibadetler, Şaban ayının nasıl değerlendirilmesi gerektiği gibi detayları haber içeriğinde bulabilirsiniz.



Şa’ban ismi, arapça kökenli olmakta ve beş harften(şın,ayın,be,elif,nun) teşekkül etmiş olup, ifade ettiği birçok anlam olmakla birlikte”Hayırlar bu ayda toplandığı için kendisine bu isim verilmiştir.” Şaban , Hicrî (Ay) takviminin sekizinci(8.) ayıdır. 3 ayların ikincisidir.



“Şabanın on beşinci gecesi, her rek'âtında bir fatiha ve onbir ihlas okumak ve iki rek'âtta bir selâm vermek sûretiyle yüz rek'ât namaz kılınır. İsterse her rek'âtında Fâtiha'dan sonra yüz “ihlâs” okumak sûretiyle on rek'âtta kılabilir. Bu şekilde kılmak, bütün müstehab namazlarda da mervidir. Selef bu namazı kılar ve buna “hayır namazı” derlerdi. Hatta bu namazı bir araya toplanıp, cemaatle de kılarlardı.” [Gunyet'üt Tâlibin, s.580; Mekâsidu't-Tâlibîyn, s.388-389.]



Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 17 Nisan tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.



Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.



Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.



"Şaban benim ayımdır."



"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.



Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.



Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.



Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:



"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"



Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,



"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.



اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ



"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk", 100 defa da şu Salevât-ı şerîfe okunacak:



اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِى اْلاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى اْلاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ



"Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil-ervâh. Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil-ecsâd. Ve salli alâ kabri Muhammedin fil-kubûr".







Namazdan sonra "Yâ Rabbî, senin huzûr-ı sırr-ı ehadiyyetine ilticâ ediyorum" denilir.



Mübarek aylardan birisi de Şaban ayıdır. Bu ayın faziletini hadis-i şeriflerin ışığı altında görelim.



Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm) buyuruyorlar ki: “Recep Allah’ın (c.c) Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”



Bu hadisten anladığımıza göre Şaban ayı Peygamberimizin ayı. Şaban ayının fazileti Ramazan ayından sonra gelmektedir. Çünkü müminlerin beratının verildiği gece bu ayda bulunmaktadır. Bu geceye “Berat Gecesi” denir.



Bu ay bir fırsat ayıdır. Fırsatı ganimet bilerek bu ayı ibadet ve taatla, zikir ve tesbihle, salât u selâmla, tövbe ve istiğfarla geçirmek lâzımdır. Kur’ân okumak, yani hatim indirmekle de bu ayı ihya etmek demektir.



Hz. Aişe Validemiz (r. anha) diyor ki:



“Resulullahın (asm) Ramazan ayından başka bir ayda, Şaban ayında olduğu kadar oruç tuttuğunu görmedim O Şaban ayının çok az günleri hariç, geri kalan kısmını oruçlu geçirirdi. Hatta bazı seneler Şaban ayının başından sonuna kadar oruç tuttukları olurdu.”



Yine Hz. Âişe (r.anha) Validemizden:



“Resulullahın (asm) en sevdikleri (nafile) oruçları Şaban ayında tuttukları oruçları idi. Ben, ‘Yâ Resulallah! Seni Şaban ayında hep oruçlu görüyorum, acaba sebebi nedir?’ diye sorduğumda, ‘Yâ Âişe! Şaban ayı öyle bir aydır ki, o senenin içinde ölecek olan kimselerin isimleri (bu ayda) deftere yazılıp Azrail’e verilir. Ben de ancak oruçlu olduğum hâlde ismimin deftere kaydedilmesini isterim’ buyurmuştur.”



Bu ayda bol bol namaz kılmak, bilhassa her zaman olduğu gibi farz namazlarına dikkat etmek, namazları tadil-i erkânla kılmak lâzım.