2018 yılbaşı büyük ikramiye ile neler alınır? 2018 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Şans oyunu tutkunları şimdiden ‘’ Yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2018 yılbaşı ikramiyesiyle neler alınabilir? Milli Piyango yılbaşı çeyrek yarım tam bilet fiyat tutarları ne kadar? Nimet Abla’da uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını istiyorlar. Büyük ikramiyeyle 56 bin 744 adet Cumhuriyet, 116 bin 190 adet yarım ve 231 bin 060 adet çeyrek altın, 386 kilogram altın alınabiliyor. En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor. Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 2018 büyük ikramiye ile birçok araba, ev, yazlık ve tekne alınabilir. İşte sık sık araştırma konusu olan 2018 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2018 yılbaşı büyük ikramiye ile neler alınır? Soruların yanıtlarını sizler için derledik.

31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ TUTARI BELLİ OLDU

Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, tarihin en büyük ikramiyesi verilecek. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 2017 Milli Piyango ikramiyesi olarak 61 milyon TL büyük ikramiye kazanarak tarihe geçecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

YIL YIL BÜYÜK İKRAMİYELER

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. 2015 yılında büyük ikramiye olarak 55 milyon lira, 2016 yılında ise 60 milyon TL verilmişti.

İKRAMİYENİZİ 1 YIL İÇİNDE ALIN

Milli Piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanınıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, kamu payına otomatik olarak dahil oluyor. Bu kapsamda ikramiyeler Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderiliyor. İlgili yasaya göre de Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konuluyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken de bu paylar dikkate alınıyor.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 56 bin 744 adet Cumhuriyet, 116 bin 190 adet yarım ve 231 bin 060 adet çeyrek altın, 386 kilogram altın alınabiliyor. En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 305 daire, 350 bin lira değerinde 174 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 101 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 500 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

2018 Yılbaşı ikramiyesi herkesin hayalini süslüyor! Peki büyük ikramiye ile neler alınır?

Bin adet bitcoin

255 adet Tesla Model S

111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik...

İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa

500 bin lira değerinde 122 daire

Sayısız kedi evi, tonlarca mama...

Çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağaç...

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288

BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala heyecan artıyor. İnternet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları" ve "Milli Piyango yılbaşı ikarmiyesi ne kadar?" diye araştırmasını yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve bu yıl dağıtılacak olan Milli Piyango ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye olan 61 milyon lira için çekiliş, yılbaşı gecesi yapılacak ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş ekrana kilitlenecek.

Öte yandan Milli Piyangı yılbaşı bilet fiyatları da açıklandı. Bilet alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL

Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL

Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL

BÜYÜK İKRAMİYE GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 1 MİLYON LİRA ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.