YKS başvuru işlemi nasıl yapılır YKS başvuru ücreti ne kadar ÖSYM 2018

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavına katılacak olan adaylar için daha önce YGS ve LYS adıyla iki aşamada yapılan üniversite sınavları YKS adıyla tek aşamada gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1 Mart'ta başladı. Üniversiteye geçiş için yeni sınav sistemi olan YKS başvuruları 21 Mart'ta sona erecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. YKS başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. İşte 2018 YKS başvuru kılavuzu ile sınava başvuru hakkında merak edilen soruların yanıtı...



Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı. Bu sınav ile YGS&LYS sisteminin 4 aya yayılan sınav takvimi 1 haftaya indirildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hakkındaki tüm detaylar için kılavuzun yanı sıra sıkça sorulan sorular sayfası hazırlandı. Üniversite adayları, ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden soru işaretlerine yanıt bulabiliyorlar.



YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 1 Mart'ta alınmaya başladı. 21 Mart'ta sona erecek olan YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. yrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.



İnternet üzerinden başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini ilgili bankalara yatırarak başvurularını tamamlayacak.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Sadece TYT ’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),



TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,



TYT, AYT ve YDT’ nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklar.







YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA?



2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.



* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )



* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı



* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.



TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.



AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.



YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.



YKS BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ DETAYLAR



1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilirler?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya

bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.



2. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?



Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.



3. YKS Kılavuzunda, YÖK’ün sınava ilişkin daha önce duyurduğu hususlarda değişiklik var mı?YKS Kılavuzu, YÖK’ün sınava ilişkin kararları doğrultusunda hazırlanmış olup değişiklik yapılmamıştır.



4. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM SınavKoordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.



5. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?



Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-YKS:Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.







6. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?



Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.



7. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?



Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2018-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.



8. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?



YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



9. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?



YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılır.



10. Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?



Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mart 2018 tarihidir.



11. 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?



1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten

sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.



YKS ÖDEMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?



YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); *ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?



Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.



TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.