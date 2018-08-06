2018 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılacak YKS TYT AYT üniversite kontenjan ve taban tavan puanları

YKS tercih kılavuzu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanırken, taban puanları bazında alınan en düşük puanlar açıklandı. Kurum tarafından resmi web sitede merak edilen sorulara cevap verildi, Tablo 3 ve Tablo 4'ün önemi üzerinde duruldu. Öte yandan tablolarda yer alan 'koşul numaraları' konusunda açıklama yapan sınav merkezi, koşul numaralarının muhakkak incelenmesi ve ona göre başvurularının yapılması açıklamasında bulundu. YKS üniversite taban puanları 2018 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS TYT üniversite taban tavan puanları başarı sıralaması açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi her yıl bünyesinde bulunan merkezi sınavları düzenliyor. Adaylar bu sınavlara girerek yüksek puanları almaya çalışıyorlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl üç oturum şeklinde düzenlendi. ÖSYM sonuçların açıklanma tarihinin 31 Temmuz olduğunu duyurmuştu. Ancak dün gece yarısı yapılan son dakika açıklamasının ardından üniversite sınavı sonuçları adayların erişime açıldı. Ardından da tercih heyecanı başladı. YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı. ÖSYM son 3 yılında üniversite taban ve tavan puanlarını açıkladı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Henüz 2018 taban ve tavan puanları açıklanmadı. 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır. ÖSYM, heyecanla beklenen üniversite taban puanları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Geçen yılın üniversite taban tavan puanlarına ve güncel açıklamalara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Tercih bildirim işleminizi tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. ÖSYM tercih kılavuzu, sınav merkezi tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde yayımlandıktan sonra kurum, sıkça sorulan sorular içerisinde merak edilen sorulara cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üzerine merak edilen sorulara cevap veren sınav merkezi, merak edilen sorulara madde madde yanıt verirken, tablo 3 ve tablo 4 üzerinden üniversiteye girmek isteyenleri uyardı. İşte kurum tarafından açıklanan uyarılar.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 7 Ağustos 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59’ta sona eriyor.

ÖSYM, YKS TERCİH KILAVUZU



ÖSYM'de daha önce ön bilgi olarak yayımladığı YKS programları ve kontenjanları kılavuzuna son şeklini vererek yeniden erişime açtı. Aşağıdaki bağlantıdan tercih kılavuzuna ve 2 yıllık (önlisans) ile 4 yıllık (lisans) bölümlerin tablolarına ulaşabilirsiniz. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.











BAŞVURULAR NEREDE YAPILACAK?



Kurum tarafından açıklanan bilgiye göre başvurular sadece ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA SIRALANDIRMADA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?



Evet, kurum tarafından açıklanan bilgiye göre tercih süresi içerisinde kaydedilen tercihlerde sıralandırmada veya da yeni tercihler gerçekleşebiliyor. 15 Ağustos 2018 saat 00:00’dan sonra başvurularda değişiklik yapılmıyor.



TABLO 3 VE TABLO 4’TE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?



Aday 150 puan ve üzeri aldıysa, iki yıllık bölümler için Tablo 3 üzerinden başvurular yapabilirken, 180 puan ve üzeri için dört yıllık bölümler için başvuru yapabilir. 180 puan altında puan alanlar Tablo 4’ten başvuru yaparsa, geçersiz sayılacaktır.



ADAY EN FAZLA KAÇ BAŞVURU HAKKINA SAHİPTİR?



ÖSYM AİS sisteminde başvurular gerçekleşirken, aday en fazla 24 başvuru hakkına sahiptir. 24 başvurunun altında başvuru yapabilirken, tercih süresi içerisinde sıralandırmada veya da yeni üniversite başvuru yapabilir.



DÖRT YILLIK BÖLÜMLERİNİN YANINDA YER ALAN KOŞUL NUMALARI NEDİR? ÖNEMLİ MİDİR?



Kurum tarafından yayınlanan bilgilere göre en önemli uyarı bu soru için cevaplandı. Kurumun resmi açıklaması: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.



YKS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kurum tarafından YKS başvuru sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı net değil. Başvurular 14 Ağustos’ta sona ererken sonuçlar 15-30 gün içerisinde kurumun sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.







ASGARİ BAŞARI SIRALAMASI



Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000)



Mühendislik programları * - En düşük 300 bininci (300.000)



Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000)



Tıp programları - En düşük 50 bininci (50.000)



Öğretmenlik programları** - En düşük 300 bininci (300.000)



*: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)



**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)







2018 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.



Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.



Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.



2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.







DİKKAT: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir.



Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.



Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:



a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.



b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.



c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.



e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.



YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.



2018 YKS SORGULAMA EKRANI!



2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde kurum tarafından açıklandı. Öğrenciler sistem üzerinden puan ve yüzdelikleri görülebiliyor.



YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.



Düzenlemeden önce TYT’de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden’ en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.







2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre 2018 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 - 7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 - 5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.



YKS PUAN DAĞILIMI



YKS’ye giren adaylardan TYT’de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.



Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT’de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.



TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:



“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”



AYT’ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:



“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”



Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT’nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.