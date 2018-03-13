YSK memur alımı başvuru işlemi ve şartları 2018 YSK kaç personel alımı olacak

2018 YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı başvurusu için süreç nasıl devam edecek? Hangi ilde kaç personel alınacak? sorusuna yanıt aranıyor. YSK personel alımı başvurusu hakkında KPSS puanı koşulları ve sözlü sınavda adayların karşılaşacağı süreçle ilgili bazı bilgiler haberimizde. YSK memur alımı başvurusu için son haftaya girildi. Toplam 549 memur alımı ile eksik kalan kadrosunu genişletmeye hazırlanan YSK, başvuru şartları ve özel koşulları internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. İşte 2018 YSK memur alımı başvuru işlemi ve şartları...



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) internet sitesi üzerinden yayımlanan personel alımı ilanı, yurt genelinde araştırılmaya devam ediliyor. Taşra ve merkez olmak üzere toplam 549 personeli istihdam etmeye hazırlanan YSK, başvuruları 16 Mart tarihine kadar almaya devam edecek. YSK memur alımı kapsamında pozisyonlar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, arşiv memuru, sekreter, bekçi, şoför, hizmetli, dağıtıcı, teknisyen ve zabıt katibi kadrolarına yapılacak. YSK personel alımı başvuruları 16 Mart tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecek.







Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak.



YSK PERSONEL BAŞVURU FORMU



SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.



- Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.



- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.







-Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.



- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.



- Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Teknisyen unvanlı kadrolar için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.



- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.



HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ ALINACAĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.



- Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.



- Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.



- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)



- Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.



- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.



- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.



- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.



- Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



YSK personel alımına başvuru şartları; 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak, 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak şeklinde ilan edildi.



Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması

yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.



BAŞVURU FORMUNDA DİKKAT EDİLECEKLER



1) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2) Atama başvuru formunda adayın beyanı esas alınacaktır. (Adayın beyan ettiği adli sicil ve askerlik durumu bilgileri doğruluğu yetkili askeri ve adli mercilerden kurum tarafından teyit edilecektir.)

3) Atama başvuru formunda seçilen 2016 KPSS puan türü, başvuru sırasında ÖSYM Bilgi Servisinden kontrol edilerek sadece 70 ve üstü puanı olan başvurular kabul edilmektedir.

4) Gerçeğe aykırı bilgi verildiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5) Zorunlu olmayan seçenekler seçildiğinde çift tıklayarak seçilmedi yapılabilir.(Örneğin Askerlik Durumu)

6) Başvuru sonunda verilecek başvuru no kaybedilmemelidi