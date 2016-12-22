21 Aralýk Þans Topu çekiliþ sonuçlarý Milli Piyango 2016

21 Aralýk Þans Topu çekiliþi yapýldý. Þans Topu (5+1) oyunu, iki farklý sayý kümesi içerisinden, belirlenen sayýda numara seçilmesi esasýna dayanan bir sayýsal oyundur. Ýlk sayý kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayý kümesi ise 1-14 numaradan oluþmaktadýr. Ýþtirakçiler, ilk sayý kümesinden 5 (beþ) adet, ikinci sayý kümesinden 1 (bir) adet numarayý seçerek oyuna katýlabileceklerdir. Þans Topu'nun geçen hafta yapýlan çekiliþinde büyük ikramiye devretmiþti. 21 Aralýk Þans Topu çekiliþinde de yine büyük ikramiye devretti. 1 milyon 318 bin lira haftaya devretti.

21 ARALIK ÞANS TOPU ÇEKÝLÝÞ SONUÇLARI

21 Aralýk 2016 tarihinde Þans Topu 810. hafta çekiliþi yapýldý. Geçen hafta kimsenin bilemediði büyük ikramiye sonrasý bu hafta da ilgi yoðun oldu. Þans Topu çekiliþ sonuçlarýna göre büyük ikramiye üst üste ikinci kez gelecek haftaya devretti. 5+1 ikramiyesini bu hafta bilen çýkmadý. 5+1 bilen kimse olmayýnca, 1.318.006,58 TL gelecek haftaya devretti. 5 bilen 20 kiþi 3.378,55 TL, 4+1 bilen 222 kiþi 304,80 TL, 4 bilen 2.878 kiþi 31,30 TL, 3+1 bilen 5.650 kiþi 20,40 TL, 3 bilen 78.525 kiþi 4,00 TL, 2+1 bilen 51.637 kiþi 6,20 TL ve 1+1 bilen 171.886 kiþi 3,50 TL ikramiye kazandýlar.