Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

21 yaşındaki genç kızın şeytani 'suç' oyunu

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden Ayhan Asılsoy ve vücuduna streç filmle sardığı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan Fatma Zengin (21) tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan İlker K., Ahmet E. ve Ayhan Asılsoy, polisteki sorgulama ardından Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye gönderildi. Malatya yolu üzerinde bulunan denetim noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, vücuduna streç filmle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulunan Fatma Zengin de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.
 
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İlker K. ve Ahmet E. adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, Ayhan Asılsoy ve Fatma Zengin tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA