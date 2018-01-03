21 yaşındaki genç kızın şeytani 'suç' oyunu

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan İlker K., Ahmet E. ve Ayhan Asılsoy, polisteki sorgulama ardından Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye gönderildi. Malatya yolu üzerinde bulunan denetim noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, vücuduna streç filmle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulunan Fatma Zengin de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İlker K. ve Ahmet E. adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, Ayhan Asılsoy ve Fatma Zengin tutuklandı.