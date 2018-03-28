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22 gün önce kaybolan Gül Gülizar Ayalp'in cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta 22 gün önce kaybolan Gül Gülizar Ayalp'in cesedi bulundu, Ayalp'in eşi ve sevgilisi Gler Ö. gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş Pazarcık'a bağlı Narlı Mahallesi'nde kaybolan Gül Gülizar Ayalp'i bulmak için Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süre önce çalışma başlattı. İlk olarak Ayalp'in eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Ö. gözaltına alındı. Sorgulamalarında Gül Gülizar'dan haberdar olmadıklarını söyleyen Kemal Ayalp ve Güler Ö. çıkarıldıkları mahkemece delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki gün Bağbaşı Mahallesi'nde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin elindeki yüzükteki Kemal yazısından yola çıkan ekipler, ailenin teşhisiyle cesedin Gül Gülizar Ayalp'a ait olduğunu belirledi. Yeniden gözaltına alınan Güler Ö. olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar ile beraber otomobille dolaştıklarını, mezarlık yolunda genç kadını eşinin pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Kemal Ayalp'in sabıkası olduğu ve 8 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.
(Sabah)

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