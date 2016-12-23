23 Aralık Cuma Namazı saat kaçta?

Cuma namazı Müslümanlar için farzdır. Cuma günleri Müslümanlar için mübarek gün olarak kabul edilir. Cuma günleri, öğlen vaktinde Cuma namazı kılınır. Cuma namazı erkekler için farzdır, kadınlara farz kılınmamıştır. Cuma gününün Müslümanlar için olan önemini Hz. Muhammed (SAV), "Cuma, günlerin en hayırlısıdır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır." sözüyle anlatmıştır. Tüm Müslümanlar için bayram niteliğinde olan Cuma Namazı, Müslümanların en büyük toplanma zamanlarından biridir. Cuma Namazı'nın kılınabilmesi için önce hutbe okunmalıdır, öğle vakti olmalı ve en az imam hariç 3 kişilik bir cemaat oluşturulmalıdır. 23 Aralık Cuma günü İstanbul'da Cuma Namazı için ezan saat 13.10'da okunacak. Ankara 12.55, İzmir 13.18, Adana 12.45, Bursa 13.10'da okunacak.

CUMA HADİSLERİ

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma – 11)

"Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. "

CUMA GÜNLERİ HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Cuma günleri hangi dualar okunmalı. Cuma günleri okunacak duaları sizler için derledik. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. Cuma günü gusledenin günahları affolur.Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

CUMA GÜNLERİ YAPILACAK İŞLER

Cuma günleri bir Müslüman'ın yapması gereken işleri sizler için hazırladık. Cuma günleri Müslümanlar neler yapmalı? Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir. Cumaya perşembe gününden hazırlanın. Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur'an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir buyurulmaktadır. Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, Cuma günü gusledenin günahları affolur buyurmaktadır. Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı. Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli. Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.