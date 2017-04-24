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23 Nisan kutlamasından dönerken çaya düşen çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'nde, okulunun düzenlediği 23 Nisan kutlamalarından dönerken yol kenarındaki çaya düşen 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer Hes Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, okulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldıktan sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Akçay Çayı kenarından yürüyerek geçen Volkan Aydınlıoğlu, bilinmeyen bir nedenle düştüğü çayda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Aydınlıoğlu'nun cesedini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydınlıoğlu'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydınlıoğlu'nun cesedi, Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberin duyulmasıyla hastaneye akın eden Volkan Aydınlıoğlu'nun yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Aydınlıoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşamını yitiren Aydınlıoğlu, kentte üzüntü yarattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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