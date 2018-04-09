23 Nisan resmi tatil mi? İşte 2018 yılı resmi resmi tatil takvimi

‘23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2018 tarihinde bankalar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. 21 Nisan Cumartesi ve 22 Nisan Pazar olmak üzere iki günlük hafta sonu tatili yapacak öğrenciler, bunun üç güne çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır. Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklamasına göre her sene olduğu gibi bu sene 23 Nisan resmi tatil olacak. İşte yapılan son açıklama..



23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Öğrenciler iki günlük hafta sonu tatilini üç güne çıkarma imkanı bulacak. Üç günlük tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan Salı günü ders başı yapacak.



23 NİSAN'DA BANKALAR TATİL Mİ?

23 Nisan 2018 resmi tatil olması sebebiyle Gerek özel bankalar, gerekse resmi bankalar olsun o gün çalışmayacaklardır.



EFT, Havale gibi işlemleriniz de bir sonraki gün hesaplara geçecektir. İşlemleri olan vatandaşlarımız ertesi gün işlemlerini halletmeleri gerekmektedir.









2018 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor;



2018 YILI HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL SAYILACAK?



1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmış olacak.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ



Bayram tatili pazartesi gününe denk gelecek.



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ



Bayram cumartesi günü kutlanacak. İlaveten bir tatil yapılmayacak.









RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ



Ramazan Bayramı tatili 15 Haziran cuma günü başlayacak.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ



Bayram pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ



Bayram perşembe günü kutlanacak. Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapmış olacaklar.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ



Bayram pazartesi günü kutlanacak. Haftasonu ile birlikte üç gün tatil yapılmış olacak.