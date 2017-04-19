23 Nisan şiirleri en güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri için tıklayın!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yüz binlerce öğrenci sınıfta arkadaşlarına okumak veya ödevlerini yapabilmek için birbirinden özel 23 Nisan şiirleri için araştırma yapıyor. Bizler de haberimizde sevgili çocuklarımız için en güzel, özel, uzun ve kısa 23 Nisan şiirlerine yer verdik. 23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir. 23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ gününün bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Atatürk bu bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş. O günden sonra kutlamalar devam etmiştir. İşte 23 Nisan için en güzel şiirler...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram,

Yükseldi bak ünümüz.

Yirmi Üç Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel, gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene.

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek.

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi Üç Nisan demek.

İSMAİL HAKKI TALAS

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş’ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu...

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu...

Bugünleri gösteren,

23 Nisan’ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

"Türk, çalış öğün, güven..."

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

Bugünlerin küçüğü,

Yarınların büyüğü,

Hep çalışıp öğrenen

Türk çocuğuyum ben.

Ülkesini çok seven,

Milletiyle övünen,

Hep çalışıp üreten

Türk çocuğuyum ben.

Atatürk’ün izinde,

İlkelerinin peşinde,

Hiç durmadan yürüyen

Türk çocuğuyum ben.

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk’üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,

Harpte eğilmez başım,

Toplar can yoldaşımdır,

Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklüğün meşalesi

Asla sönmeyecektir.

HALİL SOYUER

ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

YAŞASIN 23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 Nisan.

Bak süslenmiş dört bir yan

Yaşasın 23 Nisan.

Millet meclisi kurduk

Düşmanı yurttan kovduk

Özgürlüğe kavuştuk

Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun

Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Ulusumuzun ünüdür

Yaşasın 23 Nisan.

Sami TUNCA

AYDINLIK YERYÜZÜ

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

ŞU 23 NİSAN

Şu yirmi üç Nisan’ı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar;

Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez

Bana onun tadını,

Ata’m çocuk bayramı

Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

SEN OL ÇOCUĞUM

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara’da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan’da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan’da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir.

23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ gününün bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Atatürk bu bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş. O günden sonra kutlamalar devam etmiştir.

23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanması ilk 23 Nisan 1929 tarihinde gerçekleşmiştir. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyulan sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar çocuklara armağan edilmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.