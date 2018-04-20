23 Nisan şiirleri etkinlikleri şarkıları nelerdir 23 Nisan sözleri kısa uzun mesajları! Vatandaşların merak ettiklerini haberimizde derledik. Uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri, çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vazgeçilmezler arasında yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan birkaç sene sonra ilan edilen bu bayrama, birçok milletten onlarca çocuk katılım sağlayacak. İşte, bu kapsamda kullanılabilecek olan en güzel uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri seçenekleri star.com.tr’de! 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

2018 - En Güzel en anlamlı 23 Nisan mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.

TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Toroslar’da, 23 Nisan dolu dolu geçecek

Toroslar Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklarımız için bu yıl 98’inci yıldönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dolu dolu bir etkinlik düzenledi. Etkinlikler; 23 Nisan Pazartesi günü saat: 10.00’da Korukent Mahallesi’nde bulunan Prof.Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları’ şenliği ile başlayacak.

“Çocuk Oyunları Şenliğimize Bekliyoruz”

Palyaço ve midilli atının da yer alacağı şenlikte çocuklar, geçmişte akranlarının oynadığı; bilyalı, topaç, yoyo, ip atlama, bilye, çember, masa langırtı ve gıncırlak oyunlarını tanıma fırsatı bulacak. Dondurma ikramının da yapılacağı şenlikte katılımcılara uçurtma, bilyalı ve topaç armağan edilecek.

Bu etkinlik ile unutulmaya yüz tutan eski çocuk oyunlarının yeniden hayat bulmasını ve günümüz çocuklarımıza öğretilmesini amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna; “Çocuklarımızın, eğlenirken eski çocuk oyunlarını öğrenecekleri ve onlara armağan edilen bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacakları şenliğimizi bu yıl da organize etmekten mutluluk duymaktayız. Toroslar Belediyesi olarak hedefimiz; beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, teknolojik gelişmişlikleri yakından takip eden ancak milli değerlerinden asla vazgeçmeyen bir gençlik oluşturmaktır. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte 23 Nisan Pazartesi Günü saat: 10.00’da Gençlik Merkezimizde düzenleyeceğimiz Çocuk Oyunları Şenliğimize bekliyoruz” dedi.

“Milletimizin Geleceği Çocuklarımızdır”

Başkan Tuna; “Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak ilan etmiş ve bu yönüyle de Atatürk dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Çünkü milletimizin geleceği çocuklarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

“Köyler Arası Futbol Turnuvası’nın Açılış Maçı, 23 Nisan’da”

Toroslar Belediyesi, bu yıl 11’incisini düzenleyeceği Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın açılış maçını da 23 Nisan Pazartesi Günü saat: 16.00’de gerçekleştirecek.

Prof.Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi Futbol Sahası’nda saat:14.00’de şöhretler karması futbol müsabakasının ardından saat:16.00’da yapılacak olan açılış maçı; Ayvagediği ve Doruklu Mahalleleri arasında oynanacak.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatacakları ve 30Ağustos Zafer Bayramı’nda finalini oynatacakları turnuva ile amaçlarının köyler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, 23 Nisan Pazartesi Günü Gençlik Merkezindeki müsabakaları izlemeye tüm sporseverleri davet etti.

“Çocuk Hakları Temalı,

1.Ulusal Kısa Film Yarışmasının Ödülleri, 23 Nisan’da Sahiplerini Bulacak”

Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve ‘Çocuk Hakları’ konusunu tema alan ‘1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nı’ kazananlara ödülleri,23 Nisan Pazartesi günü saat: 19.00’da Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Final Gecesi'nde verilecek.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ve her yıl farklı bir temanın belirleneceği yarışmaya katılan 74 eserden, finale kalan 10 eser arasından jüri üyeleri dereceye giren kısa filmleri açıklayacak.

Yarışmanın; birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü ve ayrıca 500 TL’lik 2 adet de mansiyon ödülü de verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl ilkini düzenledikleri 1.Ulusal Kısa Film Yarışmasının final gecesine tüm sanatseverleri davet etti ve yarışmayı gelenekselleştireceklerini söyledi.

Final Gecesine jüri üyesi sinema ve dizi oyuncuları Açelya Topaloğlu ile Yonca Cevher Şahinbaş, Akademisyen Prof. Dr. Mutlu Parkan, Yönetmen Feride Kaytan, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Ruşen Ayşen Ayılgan da katılacak.

Toroslar Belediyesi 1.Ulusal Kısa Film Yarışmasının Finalistleri;

Film Adı Yönetmen

Şakha Sedat Benek

Kız Çocuğu Hakan Berber

Biz İki Kişiyiz Erhun Altun

Teneffüs Ahmet Mahir Kar

Dikenli Tel Serdar Altun

Küçük Adımlar Şenol Çöm

Saksak Turan Kubulay

Küçük Adam Şeyhmus Sarıce

3 Lira Evrim İnci

Yirmi İki Hakan Sümer

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

23 Nisan

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk’ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 Nisan

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

23 Nisan

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara’nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata’mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

23 Nisan

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

23 Nisan

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

Yazan: M. Macit TAŞ

23 NİSAN ŞİİRİ

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş’ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara’da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR

23 NİSAN şarkı sözleri

Elele verelim tral lal lal la

Güneşe erelim tral lal lal la

Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )

Yıldızlar uyansın gülüşümüzden

Çiçekler boyansınlar sevincimizden

Rengarenk bayram olsun 23 Nisan

Elele verince Tral lal lal la

Güneşe erince tral lal lal la

Şarkılar söyleyince haydi çocuklar

Yıldızlar uyandı gülüşümüzden

Çiçekler boyandılar sevincimizden

Rengarenk bayram oldu, 23 nisan

(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)

23 NİSAN TÜRKÜSÜ Sözleri

Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan

Yüca Atam’dan hey hey bize armağan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.

Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren

Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.