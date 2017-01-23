23 Ocak Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyunları için nefesler tutuldu. 23 Ocak Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? Survivor’un ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan iki kişi daha elenme potasına girecek. Peki, bu isimler kim oldu? Survivor’da kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Gönüllüler dün dokunulmazlık oyununu kaybedince Erdi ve Fulya eleme potasına girmişti.
Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor 23 Ocak dokunulmazlık oyunları nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yaşanan dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Aynı zamanda bireysel dokunulmazlık için de kıyasıya bir mücadele yaşandı. 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler’den iki kişinin ismi elenme adayı olarak belirlenmişti. Bu isimler Erdi ve Fulya olmuştu.
23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununda oyunu kaybeden takımdan iki kişi daha elenme adayı olarak gösterilecek.
SURVİVOR’DA DÜN GECE
Survivor’un dün geceki eleme oyununda büyük heyecan yaşanmıştı. Dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımı kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Volkan almıştı. Volkan eleme adayı olarak Fulya’yı göstermişti. Konsey toplantısında ise Erdi’nin ismi çıkmıştı. Bu sonuçlara göre Erdi ve Fulya eleme adayı olmuştu.
SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU
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