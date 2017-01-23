Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 23 Ocak Survivor

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor 23 Ocak dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yaşanan dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler’den iki kişinin ismi elenme adayı olarak belirlenmişti. Bu isimler Erdi ve Fulya olmuştu.

23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununda oyunu kaybeden takımdan iki kişi daha elenme adayı olarak gösterilecek.

SURVİVOR’DA DÜN GECE

Survivor’un dün geceki eleme oyununda büyük heyecan yaşanmıştı. Dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımı kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Volkan almıştı. Volkan eleme adayı olarak Fulya’yı göstermişti. Konsey toplantısında ise Erdi’nin ismi çıkmıştı. Bu sonuçlara göre Erdi ve Fulya eleme adayı olmuştu.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.