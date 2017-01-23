Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Ocak Survivor
23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Takımlar arasında yapılan dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele vardı. Seyircilerin nefesini tutup izlediği Survivor dokunulmazlık oyunu mücadelesi sonuçlandı. Dokunulmazlık oyunu Ünlüler Takımı'na gitti.
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor 23 Ocak dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında yaşanan dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler’den iki kişinin ismi elenme adayı olarak belirlenmişti. Bu isimler Erdi ve Fulya olmuştu.
23 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Takımlar arasında yapılan mücadele bir hayli çekişmeliydi. İlk turdaki oyunlarda Ünlüler takımı başarılı oldu ve ilk turu 5-1 Ünlüler kazandı. İkinci tura ise Gönüllüler takımı çok iyi bir başlangıç yaptı ve 2-0 öne geçti. Ardından ünlüler üst üste iki oyun kazanarak durumu 2-2’ye getirdi. Ünlüler müthiş performanslarını sürdürüp durumu 4-3’e getirdi ve öne geçti. İkinci turu da kazanan Ünlüler dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
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SURVİVOR’DA DÜN GECE
Survivor’un dün geceki eleme oyununda büyük heyecan yaşanmıştı. Dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımı kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Volkan almıştı. Volkan eleme adayı olarak Fulya’yı göstermişti. Konsey toplantısında ise Erdi’nin ismi çıkmıştı. Bu sonuçlara göre Erdi ve Fulya eleme adayı olmuştu.
SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU
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