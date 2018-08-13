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2,5 milyon lira çalan villa hırsızları yakalandı

İstanbul'da sahte plaka taktıkları çalıntı lüks otomobillerle girdikleri sitelerde villaları soyan 2'si kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şebeke üyelerinin paraları gece külüplerinde ellerini viski ile yıkayarak harcadıkları ortaya çıktı.

  • DHA
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3 AYDA 12 LÜKS VİLLADA HIRSIZLIK OLDU
 
Beşiktaş, Beykoz, Pendik ve Üsküdar ilçelerinde 7 Nisan 2018 ile 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında  12 lüks villada gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkların meydana geldiği evlerde ve çevresinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Şüphelilerin çalıntı lüks araçlarla önce villalar çevresinde keşif yaptıkları daha sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi.
 
POLİS ÖZEL HAREKETLA BİRLİKTE EVLERE OPERASYON YAPTI
 
Polis yaptığı soruşturma sonucunda çete üyelerinin Pendik bölgesinde kiraladıkları lüks rezidanslarda oturduğunu belirledi. Polis önceki sabaha karşı daha önceden belirlediği 4 adrese özel harekat polislerinin eşliğinde operasyon düzenledi. Kapıları kırılarak girilen evlerde bulunan aralarında çete lideri Mehmet A.A.(30)'nın da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.
 
LÜKS HAYAT YAŞIYORLARMIŞ
 
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin yapılan sorgularında hırsızlıklardan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede lüks otellerin havuzlarında güneşlenirken resimlerinin yanı sıra gece kulüplerinde eğlenirken görüntülerinde bulunduğu öğrenildi. Bu görüntülerin arasında çete üyelerinden birinin ellerini viskiyle yıkarken çekilmiş video görüntüsü de bulundu. Öte yandan çete lideri Mehmet A.A.'nın ise bir süre önce göğüs küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi.
 
2,5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
 
Polisin yaptığı soruşturmada şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri 12 villadan 5 otomobilin yanı sıra toplam 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Çaldıkları otomobillere sahte plaka taktıkları tespit edilen şebeke üyelerinin bu amaçla kendilerine bir plaka basma makinesi yaptıkları öğrenildi. Bu makinenin de operasyon sırasında ele geçirildiği belirtildi.
 
POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞLER
 
Yaklaşık bir ay önce kendilerini kovalayan motosikletli polis timleriyle de çatışmaya girdikleri öğrenilen şüphelilerin şebekenin kadın üyelerini kullanarak aile görüntüsü verip lüks evler kiraladıkları belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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