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27 Aralık Salı Karaman okullar tatil mi? MEB açıklaması geldi

27 Aralık Salı Karaman okullar tatil mi sorusuna yanıt geldi. MEB son dakika açıklaması okulların tatil olup olmadığıyla ilgili bilgi veriyor. MEB son dakika açıklaması Karaman yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor. İşte, Karaman'da kar tatili bekleyenlere müjdeli haber.

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Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Karaman yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı haberimizde. Öğrenciler, yoğun kar yağışının ardından Karaman okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den elde edilen bilgileri göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. 27 Aralık Salı Karaman okullar tatil haberiyle ilgili resmi açıklama geldi. Karaman MEB açıklaması haberimizde yer alıyor.

27 ARALIK KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman MEB konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte, Karaman’da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı. Karaman MEB’den yapılan açıklamaya göre; Karaman’da devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre il merkezindeki tüm okullar 27 Aralık Salı günü tatil edilmiştir.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 

 
 

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