27 Aralık yarın Konya'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri

www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz. Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgileri göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından Konyalılar "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu Konya'da yarın 27 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın 27 Aralık Salı okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Konya Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden vebölümünden ulaşabileceksiniz.

YARIN 27 ARALIK KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

27 Aralık Salı gününe dair henüz Konya Valiliği'nden tatil haberiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Valilikten yapılacak son dakika tatil açıklamasını, kar tatili haberlerini haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı eğitimde aksamalara neden oluyor. Bugün bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İşte 26 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller.

KARAMAN

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen karaman'da, okullar 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Kentte Çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini ARTırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler Pazartesi 1 gün süreyle tatil edildi.