27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir Dünya Tiyatro Günü nasıl kutlanır İşte mesajları ve sözleri

27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? Dünya Tiyatro Günü nasıl kutlanır? soruların yanıtları araştırılırken Dünya Tiyatro Günü için en güzel mesajları ve sözleri bu haberimizde sizler için derledik. 1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından 1961 yılında alınan bir kararla 27 Mart günü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul edilmiştir. Eğitici bir sanat dalı olan ve günümüzdeki sinema ve televizyonunun da temel dayanağı olan tiyatro, toplumun eğitimine, kültürüne ve estetik duyarlılığının gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Yüzyıllardır ortaoyunları, meddah gösterileri, kukla oyunları ve gölge oyunlarıyla kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatılmasına önem veren sanatçılarımız gibi, evrensel niteliğe sahip tiyatro dalındaki sanatçılarımız da, milli değerlerimizi ön planda tutan eserlerin sergilenmesi ile toplumun geleneklerinin ve adetlerinin yaşatılmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yöneltilmesine katkı sağlamaktadır. Dünya Tiyatro Günü tam 57 yıldır aralıksız olarak her ilkbaharda kutlanıyor. Dünya çapında coşkuyla kutlanan bugün boyunca, birçok sanat grubu ve tiyatro kapılarını izleyicilerine ücretsiz açıyor ya da çeşitli jestler yapıyor. İşte 27 Mart Dünya Tiyatro Günü hakkında merak edin her şey...







CUMHURBAŞKANI'NDAN DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dünya Tiyatro Günü’ mesajında, sanatın ve özellikle tiyatronun çocuklar ve gençler üzerine olumlu etkilerini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, sanatın sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olduğunu belirterek, "Sanat, sanatçılarımızın fedakâr ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır " ifadelerini kullandı.



Sanatın ve sanatçının ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını ifade eden Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle insani ve vicdani yönlerimizi ortaya koyan, etki gücüyle toplumların kültürel yapısını ve ahlaki birikimlerini sağlamlaştıran sanat dallarından biri olan tiyatro, toplumsal yaşamda etkinliğini her geçen gün artırarak sürdürmektedir. Yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatro, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle ülkemizde gelenekselleşmiş; her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olmuştur. Tüm sanat dallarında olduğu gibi, tiyatroda da kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulması, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürümüzün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşımaktadır."









DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR?



Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü o günden beri aralıksız olarak kutlanıyor. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından pek çok ulusal ve uluslararası etkinlikle kutlanmaktadır. Bu özel günde gelenekselleşen bir uygulama da, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962’de Fransız Jean Cocteau tarafından yazılmıştır.



Dünya Tiyatro Günü'nü kutlama fikri 1961 yılında o dönemki ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Finlandiya sonra Avusturya'da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atıldı. Bu fikir İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle uygulanmaya başlandı. Dünya Tiyatro Günü kabul edildikten sonra her yıl Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.



27 Mart günü her ülkenin tiyaro sanatçıları tarafından hazırlanan bir bildiri sahnelerde okunur. İlk bildiri 1962’de Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. Ülkemizde ise tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır.



DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü’nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.



ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlarını sanatseverler için ücretsiz olarak sahneleyecek.



Ünlü isimlerin 'Dünya Tiyatro Günü' mesajları



Duygu Ramoğlu: Yine ve yine başta OKM ailem olmak üzere tüm tiyatrocuların ve tiyatroseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun...



Esra Alemdaroğlu: Dünya Tiyatrolar Günü,sahnelerin ışığı bol olsun, perdeler kapanmasın hiç. Seviyorum ekibimi..



Esra Özbay: Dünyanın en mutlu işidir sahne de olmak! Tiyatrolarınıza sahip çıkın!



Irmak Ünal: Tiyatro hayattır! Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun...



Seda Yağcılar: Sizin de Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun!!!



