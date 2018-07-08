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3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle otoyol trafiğe kilitlendi

İstanbul Küçükçekmece D-100 Kara Yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle otoyol trafiğe kilitlendi.

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İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kaza sebebiyle otoyol trafiğe kilitlendi.
 
3 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.
 
TRAFİK KİLİTLENDİ
3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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