3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle otoyol trafiğe kilitlendi
İstanbul Küçükçekmece D-100 Kara Yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle otoyol trafiğe kilitlendi.
İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kaza sebebiyle otoyol trafiğe kilitlendi.
3 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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