3 aylık hamile Yeter kendini asarak yaşamına son verdi

Varto'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi.

Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.