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3 aylık hamile Yeter kendini asarak yaşamına son verdi

Muş'un Varto ilçesinde, 3 aylık hamile Yeter A. (21), kendini asarak yaşamına son verdi.

  • DHA
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Varto'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi.
 
Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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