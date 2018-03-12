3 aylık hamile Yeter kendini asarak yaşamına son verdi
Muş'un Varto ilçesinde, 3 aylık hamile Yeter A. (21), kendini asarak yaşamına son verdi.
- DHA
Varto'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi.
Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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