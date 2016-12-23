Bitlis'teki 3 belediyeye görevlendirme

Bitlis Valisi Ahmet Çýnar, Hizan Belediye Baþkanlýðý ve merkeze baðlý Yolalan belde Belediye Baþkanlýðýna vekaleten Kaymakam Bülent Hamitoðlu, Mutki Belediye Baþkanlýðýna ise vekaleten Mutki Kaymakamý Mehmet Kýlýç'ýn görevlendirildiði bildirdi.

Çýnar, Bitlis Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen terör soruþturmasý kapsamýnda, DBP'li olan Hizan Belediye Baþkaný Ýhsan Uður, Mutki Belediye Baþkaný Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Baþkaný Felemez Aydýn'ýn, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adýna eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardým ve yataklýk etmek" suçundan tutukladýðýný anýmsattý.

Bu nedenle valilik oluruyla Hizan Kaymakamý Hamitoðlu'nun, Hizan Belediyesi baþkan vekilliði ve merkeze baðlý Yolalan Belde Belediye baþkan vekilliðine, Mutki Kaymakamý Kýlýç'ýn ise Mutki Belediye Baþkan Vekilliðine görevlendirildiðini vurgulayan Çýnar, baþkan vekillerinin görevlerine baþladýðýný kaydetti.

Bitlis Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen terör soruþturmasý kapsamýnda 14 Aralýk'ta gözaltýna alýnan DBP'li Mutki Belediye Baþkaný Özcan Birlik, Hizan Belediye Baþkaný Ýhsan Uður ve Yolalan Belde Belediye Baþkaný Felemez Aydýn, 20 Aralýk'ta tutuklanmýþtý.