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3 çocuğa cinsel tacizde bulunan şahıs linç edildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşları küçük 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen şahıs, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin vatandaşın elinden zor aldığı şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Olay, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmaya ait kampanya broşürleri dağıtan M.B.'nin, mahallede gezen yaşı küçük 3 çocuğu taciz etmeye kalkıştığı ileri sürüldü.
 
O esnada mahalledeki vatandaşlar olayı fark etti ve M.B.'ye saldırmaya başladı. Konuyla ilgili ihbar alan polis ekipleri olay yerine gittikleri zaman M.B.'nin vatandaş tarafından linç edilmek istendiğini gördü. M.B.'yi vatandaşın elinden zor alan ekipler şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.
 
İlk işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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