3 kente daha sıçradı
İstanbul'da arazi sahiplerinin kimlik bilgilerini kullanarak hazırladıkları sahte vekaletnamelerle arazileri satan dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma 3 kente daha sıçradı.
İstanbul’da sahte belgelerle vatandaşların arazilerini satan bir çete çökertilirken adım adım takip edilen çete üyelerine tapu müdürlüğünde suçüstü yapıldı.
Bu operasyonun ardından dolandırıldıklarını fark eden Edirne, Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden mağdurlar peş peşe emniyet birimlerine koştu.
Mağdurlar, satış işlemlerini yapan kişilerin İstanbul Çatalca'da suçüstü yakalanan organize çetenin üyeleriyle bağlantılı olduklarını öne sürdü.
4 ildeki vurgunun miktarının 50 milyon TL'yi aştığı iddia edildi. Vurgunla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı.
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