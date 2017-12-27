Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

3 kişiyi vurdu, 'Hatırlamıyorum' dedi

Elazığ’da pompalı tüfekle rastgele ateş ederek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
  • 52
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Aksaray Mahallesi Harıkaltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 18 yaşlarındaki S.Ö, F.Ö, ve F.A, kimliği belirsiz şahsın rastgele ateş etmesi sonucu vücutlarına saçma isabet ederek yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.K. operasyonla yakalandı.

Şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şahsın tüfekle yaralama olayını gerçekleştirdiği gün alkollü olduğu ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şahıs, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA