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Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü, yardım ekiplerini bıçakla tehdit etti

Başakşehir 3. Köprü yolunda kaza yapan TIR sürücüsü, eline bıçak alarak yardım ekiplerini tehdit etti. Polisin TIR sürücüsünü ikna çabası sürüyor.

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Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de 3. köprü yolunda kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak toprak alana saplandı. Kazadan sonra olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ancak eline bıçak alan tır sürücüsü, yardım ekiplerine tehdit ederek kazaya müdahale etmelerini engelledi. Olay yerindeki polis ekiplerinin tır sürücüsünü ikna çabası sürüyor.

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