3 kurşuna 30 ameliyat

Darbe girişiminde hainlere direnen ve Akıncı Kışlası'nda bacağına 3 kurşun isabet eden gazi Mustafa Zorova (71) tekrar yürüyebilmek için gayret ediyor. 14 ayda tam 30 ameliyat geçiren, bacağına doku ve sinir nakledilen Zorova'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. 4 saat süren son ameliyatının ardından Sabah'a konuşan Zorova "Tek duam yürüyebilmek" diyor:

'BÜYÜK SANCILAR BİTTİ'

Çok şükür iyiyim. Doktorlar, 'İyiye gideceksin' diyorlar. O ümitle yaşıyoruz. Bundan sonra Allah nasip ederse yürümek istiyorum. Ama 6 ay sonra amma 1 sene sonra yürüyeceğime inanıyorum. Ameliyatlar bitti. Eskiden kendimi duvardan duvara vuruyordum. O sancılar geçti.

'HASTAYI KAYBEDİYORUZ ' DEDİLER

15 Temmuz gecesi Akıncı'ya gittik. Biz nizamiyenin oraya indiğimiz gibi ateş açıldı. İlk kurşunu bana sıktılar. 3 kurşun geldi bacağıma. Daha sonra ambulans geldi. Beni Sincan Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Eşim morgun önünde bulmuş beni. Oradan Gazi ve Numune Hastanesi'ne götürmüşler. Yolda kalbim durmuş... Numune'de, 'Hastayı kaybediyoruz' bağrışmalarını duydum. Ondan sonra sürekli ameliyata girdim. Tam 20 gün dünyadan haberim olmadı."

BACAĞIM FEDA OLSUN

"Ameliyattan çıktıktan sonra gözümü açtığımda Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü gördüm. "Lokman, Türkiye Cumhuriyeti öldü mü? Ayakta mı?" diye sordum. "Mustafa amca sizlerin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta" dedi. O zaman dünya benim oldu. Benim bacağım gitmiş hiç önemli değil. Yine olsa yine çıkarım. Ben o salayı bir duyayım da bu bacak yine kendine gelir. Kuran okumasaydım şimdiye çoktan ölürdüm. Kuran beni ayakta tuttu. Cumhurbaşkanım, "Gözümü yumup ölünceye kadar arkandayım gazi" dedi. Allah onu başımızdan eksik etmesin."